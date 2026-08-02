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Vremea· 1 min citire
România sub COD ROȘU de caniculă, zile de foc și nopți tropicale în jumătate de țară
Temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius
România intră în cel mai torid episod al acestei veri: vestul și nord‑vestul țării se află sub COD ROȘU și COD PORTOCALIU de caniculă, cu temperaturi apropiate recordurilor absolute pentru începutul de august.
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