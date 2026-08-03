Cod roșu de caniculă, prelungit și extins de ANM: zonele unde temperaturile ajung la 41°C - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit cu încă o zi avertizările de caniculă, iar județul Timiș va intra sub Cod roșu alături de Satu Mare, Bihor și Arad. Noile avertizări vor fi valabile de marți, 4 august, ora 10:00, până miercuri, 5 august, la aceeași oră.
În vestul țării sunt așteptate temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor ajunge la 41 de grade, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale.
Cod roșu în patru județe, de marți
Județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș se vor afla sub Cod roșu în intervalul 4 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00. Valul de căldură va continua să fie intens, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În Satu Mare sunt prognozate maxime de 38–39 de grade. În Bihor, Arad și Timiș, temperaturile vor urca până la 39–41 de grade.
Noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse între 24 și 26 de grade. Cele mai ridicate temperaturi nocturne sunt așteptate în dealurile Crișanei. Pentru același interval, un Cod portocaliu va fi valabil în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei. Aici, maximele vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.
Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va trece de 80 de unități. Local, temperaturile minime vor rămâne între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate fiind așteptate în dealurile Banatului.
Codul galben va cuprinde Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica, iar pe arii întinse va fi caniculă.
Temperaturile maxime vor porni de la 31–32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și vor ajunge la 37–38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate pe litoral.
Avertizările intrate luni în vigoare
Primele trei avertizări, emise anterior, au intrat în vigoare luni, 3 august, la ora 10:00, și sunt valabile până marți, 4 august, la aceeași oră.
Codul roșu vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad. În Satu Mare sunt așteptate temperaturi maxime de 37–38 de grade, iar în Bihor și Arad valorile vor ajunge la 39–40 de grade, fiind comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24–25 de grade, cele mai ridicate fiind așteptate în dealurile Crișanei.
Sub Cod portocaliu se află județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar local minimele nocturne vor rămâne între 20 și 24 de grade. Codul galben este valabil în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, iar pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20–22 de grade.
Valul de căldură va continua până pe 7 august
Informarea meteorologică este valabilă în perioada 3 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00. Luni și marți, valul de căldură va persista și se va extinde în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade pe litoral și vor ajunge în jurul valorii de 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale pe litoral, în regiunile vestice și, pe arii restrânse, în restul țării, cu temperaturi minime între 20 și 26 de grade. Din noaptea de miercuri spre joi, 5 spre 6 august, nopțile tropicale se vor extinde în cea mai mare parte a țării.