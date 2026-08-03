Cod roșu de caniculă, prelungit și extins de ANM: zonele unde temperaturile ajung la 41°C - HARTA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 10:32

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit cu încă o zi avertizările de caniculă, iar județul Timiș va intra sub Cod roșu alături de Satu Mare, Bihor și Arad. Noile avertizări vor fi valabile de marți, 4 august, ora 10:00, până miercuri, 5 august, la aceeași oră.

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