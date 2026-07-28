Ana Maria Păcuraru, la Miza Zilei: „Un popor care nu-și respectă sănătatea propriilor oameni e un popor în cădere liberă”

Publicat 28 iul. 2026, 21:10 Sursă Realitatea PLUS

Ana Maria Păcuraru a lansat un apel public în apărarea personalului medical, acuzând că reducerile salariale și blocarea posturilor din spitale adâncesc criza din sănătatea românească. Jurnalista a anunțat, totodată, o consultare națională la Realitatea Plus privind problemele majore ale sistemului sanitar.

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