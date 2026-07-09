ANCA ALEXANDRESCU | România pe marginea prăpastiei: Între hăituiala CNA, delirul politic și eșecul cinic al statului în cazul azilelor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 iul. 2026, 21:31

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a deschis ediția de joi seara cu un atac direct la adresa Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), dar și cu o analiză dură a scenei politice actuale. Aceasta a subliniat că invitații din platou au început dezbaterile înainte de semnalul de start, semn că publicul și analiștii sunt din ce în ce mai lămuriți cu privire la evoluțiile politice rapide care vor avea loc.

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