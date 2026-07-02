Ferrari vandalizat de mai mulți copii într-o parcare. Reparațiile costă mii de euro, iar părinții refuză să plătească integral

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 23:33

Un proprietar de Ferrari din China încearcă să își recupereze prejudiciul după ce mașina sa de lux a fost avariată de un grup de copii care s-au jucat în jurul vehiculului și l-au transformat, pentru câteva minute, într-un loc de joacă. Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.

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