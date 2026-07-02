Ferrari vandalizat de mai mulți copii într-o parcare. Reparațiile costă mii de euro, iar părinții refuză să plătească integral

Un proprietar de Ferrari din China încearcă să își recupereze prejudiciul după ce mașina sa de lux a fost avariată de un grup de copii care s-au jucat în jurul vehiculului și l-au transformat, pentru câteva minute, într-un loc de joacă. Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.
Deși copiii au susținut că totul a fost o joacă, pagubele produse automobilului s-au ridicat la câteva mii de euro.
Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă
Incidentul a avut loc într-o parcare din provincia Yunnan, unde patru copii au fost filmați în timp ce se urcau pe un Ferrari parcat, conform Newsflare.
În imagini se observă cum doi dintre ei aduc o prăjină lungă din bambus și o așază peste acoperișul automobilului, în timp ce ceilalți se cațără pe caroserie. La un moment dat, unul dintre copii trage prăjina peste suprafața mașinii, zgâriind vopseaua.
Ulterior, toți cei patru se urcă în partea din spate a autoturismului, se așază pe lunetă și tratează vehiculul ca pe un echipament de joacă, înainte de a pleca din parcare.
Proprietarul a descoperit numeroase avarii
După întoarcerea dintr-o deplasare, proprietarul automobilului, identificat drept domnul Zhang, a observat că mașina prezenta zgârieturi pe capotă, plafon, aripi, geamuri și stopuri. De asemenea, bara de protecție era fisurată.
Bărbatul a sesizat poliția, iar cazul a intrat în atenția autorităților, care au organizat mai multe întâlniri de mediere între proprietar și familiile copiilor implicați.
Reparațiile au costat peste 29.000 de yuani
Ferrari-ul fusese cumpărat în anul 2020 pentru aproximativ 3,6 milioane de yuani chinezești, echivalentul a peste 400.000 de lire sterline la momentul achiziției.
Pentru remedierea daunelor, proprietarul a ales un atelier auto local, renunțând la varianta unei reparații în reprezentanță. Costul total al lucrărilor s-a ridicat la 29.360 de yuani, adică aproximativ 3.300 de lire sterline.
Proprietarul acuză lipsa de responsabilitate a părinților
Potrivit proprietarului, părinții copiilor au contestat valoarea despăgubirilor, susținând că nu se poate demonstra care dintre zgârieturi existau înainte de incident și care au fost provocate de cei mici.
Bărbatul afirmă însă că mașina era într-o stare foarte bună înainte de producerea incidentului și spune că va continua demersurile pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
Acesta s-a declarat dezamăgit și de atitudinea familiilor implicate, precizând că niciunul dintre părinți nu și-a adus copiii să își ceară scuze și că aceștia s-au prezentat la poliție doar după ce au fost citați de autorități.