Cum să adormi rapid chiar şi atunci când e caniculă. Trucul care îți păcălește corpul să se odihnească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 08:05

În timpul verii, nopțile caniculare pot transforma somnul într-o adevărată provocare. Chiar și după apus, căldura acumulată în locuințe se menține, iar organismului îi este mai greu să se relaxeze și să adoarmă. Din fericire, câteva trucuri simple pot contribui la răcorirea dormitorului și la un somn mai odihnitor, chiar și în cele mai fierbinți nopți.

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