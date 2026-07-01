Alimentele care hidratează cel mai bine organismul în timpul caniculei. Trebuie incluse în alimentația zilnică

În perioada verii, când temperaturile ridicate cresc riscul de deshidratare, hidratarea corectă nu depinde doar de cantitatea de apă consumată zilnic. Pe lângă lichide, un rol important îl au și alimentele bogate în apă, în special fructele și legumele proaspete. Acestea contribuie la menținerea echilibrului hidric al organismului și ajută la susținerea funcțiilor vitale în condiții de căldură. Specialiștii recomandă includerea lor constantă în alimentația zilnică, mai ales în zilele caniculare, pentru a sprijini o hidratare eficientă și naturală.
Organismul pierde cantități importante de apă prin transpirație atunci când temperaturile sunt ridicate. De aceea, pe lângă consumul suficient de lichide, medicii și nutriționiștii recomandă alimente bogate în apă, vitamine și minerale.
Acestea contribuie la refacerea rezervelor de lichide și furnizează electroliți precum potasiul și magneziul, necesari pentru buna funcționare a organismului.
Castraveții, printre cele mai hidratante alimente
Castraveții conțin aproximativ 95-96% apă, fiind printre cele mai hidratante legume.
În plus, au un aport caloric redus și pot fi consumați în salate, supe reci sau ca gustare între mese. Datorită conținutului ridicat de apă, contribuie la menținerea hidratării și oferă o senzație de prospețime în zilele călduroase.
Pepenele verde, vedeta verii
Pepenele verde este unul dintre cele mai recomandate fructe în sezonul cald. Conține aproximativ 92% apă și este o sursă de vitamina C, vitamina A și licopen, un antioxidant care oferă culoarea roșie a fructului.
Pe lângă faptul că ajută la hidratare, pepenele poate reprezenta o gustare răcoritoare și ușor de digerat. Totuși, specialiștii recomandă consumul în cantități moderate, în special în cazul persoanelor care trebuie să își monitorizeze aportul de zahăr.
Roșiile completează hidratarea și aduc antioxidanți
Roșiile conțin aproximativ 94-95% apă și sunt bogate în vitamina C, potasiu și licopen. Consumul lor în salate sau alături de puțin ulei de măsline extravirgin poate favoriza absorbția licopenului, unul dintre cei mai studiați antioxidanți din alimentație.
Alte alimente bogate în apă
Pe lângă pepene, castraveți și roșii, și alte fructe și legume contribuie la hidratarea organismului:
salata verde;
dovlecelul;
țelina apio;
ardeiul gras;
căpșunile;
piersicile;
portocalele;
grepfrutul;
ananasul.
Aceste alimente au un conținut ridicat de apă și furnizează vitamine, fibre și minerale importante.
Pot înlocui aceste alimente consumul de apă?
Specialiștii spun că nu. Deși fructele și legumele bogate în apă contribuie la hidratare, ele nu pot înlocui consumul zilnic de apă.
În perioadele de caniculă, adulții trebuie să consume suficiente lichide pe parcursul întregii zile, iar necesarul poate crește în funcție de temperatură, nivelul de activitate fizică și starea de sănătate.
Cum îți poți hidrata organismul mai eficient vara
Pentru a preveni deshidratarea, specialiștii recomandă:
consumul regulat de apă, fără să aștepți apariția senzației de sete;
includerea fructelor și legumelor bogate în apă la fiecare masă;
evitarea excesului de alcool și a băuturilor cu mult zahăr;
consumul unor mese ușoare, bogate în legume și fructe proaspete.
O alimentație echilibrată, combinată cu un aport suficient de lichide, poate ajuta organismul să facă mai ușor față temperaturilor ridicate și să reducă riscul de deshidratare în timpul verii, potrivit sursei.