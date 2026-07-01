Alimentele care hidratează cel mai bine organismul în timpul caniculei. Trebuie incluse în alimentația zilnică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 10:15

În perioada verii, când temperaturile ridicate cresc riscul de deshidratare, hidratarea corectă nu depinde doar de cantitatea de apă consumată zilnic. Pe lângă lichide, un rol important îl au și alimentele bogate în apă, în special fructele și legumele proaspete. Acestea contribuie la menținerea echilibrului hidric al organismului și ajută la susținerea funcțiilor vitale în condiții de căldură. Specialiștii recomandă includerea lor constantă în alimentația zilnică, mai ales în zilele caniculare, pentru a sprijini o hidratare eficientă și naturală.

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