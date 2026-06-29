Eleganța discretă în amenajarea casei: de ce tot mai mulți aleg un living rafinat, fără excese

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 22:28

În ultimii ani, tendințele din designul interior au început să se îndepărteze de amenajările încărcate și de decorurile care atrag atenția prin culori puternice sau obiecte spectaculoase. În locul acestora, câștigă teren un stil bazat pe echilibru, materiale de calitate și alegeri atent gândite. Inspirată din lumea modei, filosofia „quiet luxury” promovează eleganța discretă și confortul autentic, fără ostentație.

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