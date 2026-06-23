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Accident grav în Sectorul 6 al Capitalei. Un motociclist a ajuns la spital în stare gravă

Foto captură

Foto captură

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 07:03

Momente dramatice în Sectorul 6 al Capitalei, unde un motociclist a fost rănit grav după ce motocicleta pe care o conducea a luat foc în mers, potrivit primelor informații.

Martorii spun că flăcările au izbucnit brusc, iar bărbatul ar fi pierdut controlul vehiculului și a căzut pe carosabil. În urma impactului, acesta s-ar fi lovit puternic la cap și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

La fața locului au intervenit echipaje de salvare, care i-au acordat primul ajutor victimei înainte de a o transporta la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și cauza izbucnirii incendiului la motocicletă.

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