Accident grav în Sectorul 6 al Capitalei. Un motociclist a ajuns la spital în stare gravă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 07:03

Momente dramatice în Sectorul 6 al Capitalei, unde un motociclist a fost rănit grav după ce motocicleta pe care o conducea a luat foc în mers, potrivit primelor informații.

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