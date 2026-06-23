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Accident grav în Sectorul 6 al Capitalei. Un motociclist a ajuns la spital în stare gravă
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Momente dramatice în Sectorul 6 al Capitalei, unde un motociclist a fost rănit grav după ce motocicleta pe care o conducea a luat foc în mers, potrivit primelor informații.
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