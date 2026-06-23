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Social· 1 min citire
Inflația lovește puternic: tot mai mulți români reduc cheltuielile esențiale. Ce spun oamenii
Inflație
Publicat23 iun. 2026, 07:21
Actualizat23 iun. 2026, 07:22
SursăRealitatea PLUS
Românii se simt tot mai îngreunați din cauza inflației. Lipsa banilor îi face să reducă tot mai mult din lucrurile necesare unui trai decent, întrucât abia reușesc să își plătească facturile. Guvernul Bolojan este tras la răspundere de românii care abia mai au din ce trăi.
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