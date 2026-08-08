Vulturul și grifonii revin pe frontonul Palatului Universității din București, după peste 80 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 18:33

După mai bine de 80 de ani, vulturul și cei doi grifoni revin pe frontonul Palatului Universității din București, într-un moment simbolic al proiectului de consolidare, restaurare și modernizare a uneia dintre clădirile emblematice ale Capitalei.

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