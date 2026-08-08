Vulturul și grifonii revin pe frontonul Palatului Universității din București, după peste 80 de ani

După mai bine de 80 de ani, vulturul și cei doi grifoni revin pe frontonul Palatului Universității din București, într-un moment simbolic al proiectului de consolidare, restaurare și modernizare a uneia dintre clădirile emblematice ale Capitalei.
Ansamblul original a fost distrus în bombardamentele din 1944
Vulturul și cei doi grifoni care au făcut parte din imaginea istorică a Palatului Universității din București au fost remontați pe frontonul clădirii, după mai bine de opt decenii de la distrugerea ansamblului original în bombardamentele din 1944.
Reamplasarea elementelor sculpturale marchează o etapă importantă în procesul de recuperare a identității arhitecturale și a memoriei istorice a Palatului Universității, aflat în prezent într-un amplu proiect de consolidare, restaurare și modernizare.
Vulturul și cei doi grifoni, realizați din bronz, cântăresc 1,6 tone
Noul ansamblu este realizat din bronz și cântărește aproximativ 1,6 tone. Vulturul are circa o tonă, iar fiecare dintre cei doi grifoni cântărește aproximativ 300 de kilograme.
Lucrarea pornește de la creația originală a sculptorului Karl Storck și a fost realizată de sculptorul Alexandru Siminic, împreună cu Teodor și Ștefan Siminic.
Montarea vulturului și a grifonilor reprezintă primul pas în reconstituirea integrală a frontonului original al Palatului Universității. Ansamblul sculptural, conceput în secolul al XIX-lea, urmează să fie refăcut în următorii ani.
Lucrările de restaurare, finanțate prin Compania Națională de Investiții
Lucrările fac parte din proiectul de consolidare structurală, restaurare a fațadelor și punere în valoare a elementelor istorice ale Palatului Universității. Intervenția este finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții.
Proiectul este realizat de Construcții Erbașu, în asociere cu Terragaz Construct, Euras și Polarh Design. Reprezentanții companiei spun că intervenția asupra monumentului reprezintă atât o responsabilitate tehnică majoră, cât și o contribuție directă la recuperarea unei părți importante din istoria Bucureștiului.