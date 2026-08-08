Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Accident în Sibiu: patru tineri din Brașov, răniți după ce o șoferiță de 18 ani a lovit un autobuz
Accident în Sibiu
Patru persoane cu vârste între 17 și 21 de ani, din județul Brașov, au fost rănite sâmbătă într-un accident rutier produs în municipiul Sibiu, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un autobuz de transport public.
Citește și
- 15:25Nuclearelectrica, interesată să cumpere 300 de tone de uraniu din Niger. Compania neagă semnarea unui contract
- 15:12Producătorii de medicamente, apel disperat către Bolojan: Fără curent, nu avem medicamente
- 14:26Copiii săraci ai României, uitați de autorități. Mulți nu au nici încălțări și muncesc cu ziua
- 14:12Critici la adresa noului tren CFR inaugurat. Aerul condiționat s-a defectat, iar pasagerii au stat în căldură insuportabilă - VIDEO
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News