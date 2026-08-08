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Accident în Sibiu: patru tineri din Brașov, răniți după ce o șoferiță de 18 ani a lovit un autobuz

Accident în Sibiu

Accident în Sibiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 15:45

Patru persoane cu vârste între 17 și 21 de ani, din județul Brașov, au fost rănite sâmbătă într-un accident rutier produs în municipiul Sibiu, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un autobuz de transport public.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, accidentul a avut loc la intersecția străzii Ștrandului cu strada Vasile Cârlova. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că șoferița autoturismului, o tânără de 18 ani din județul Brașov, a virat la stânga fără să acorde prioritate autobuzului.

Șoferița de 18 ani nu ar fi acordat prioritate autobuzului

Vehiculul de transport public era condus de un bărbat de 43 de ani, din Șelimbăr, și circula pe strada Vasile Cârlova, către strada Maramureșului.

În urma impactului, conducătoarea auto și trei pasageri din autoturism, cu vârste între 17 și 21 de ani, au suferit răni ușoare. Aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu.

Patru persoane au ajuns la spital cu răni ușoare

La locul accidentului au intervenit două echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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