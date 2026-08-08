Accident în Sibiu: patru tineri din Brașov, răniți după ce o șoferiță de 18 ani a lovit un autobuz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 15:45

Patru persoane cu vârste între 17 și 21 de ani, din județul Brașov, au fost rănite sâmbătă într-un accident rutier produs în municipiul Sibiu, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un autobuz de transport public.

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