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Social· 1 min citire
Producătorii de medicamente, apel disperat către Bolojan: Fără curent, nu avem medicamente
Publicat8 aug. 2026, 15:12
SursăRealitatea PLUS
Fabricile de medicamente cer Guvernului să nu le oprească energia, în contextul crizei de curent. Dragoș Damian, președintele Producătorilor Industriali de Medicamente din România, avertizează că o întrerupere a curentului în fabricile de medicamente ar putea avea efecte serioase. Producția s-ar opri, iar loturi întregi de medicamente ar putea fi compromise.
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