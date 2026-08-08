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Producătorii de medicamente, apel disperat către Bolojan: Fără curent, nu avem medicamente

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Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 15:12
SursăRealitatea PLUS

Fabricile de medicamente cer Guvernului să nu le oprească energia, în contextul crizei de curent. Dragoș Damian, președintele Producătorilor Industriali de Medicamente din România, avertizează că o întrerupere a curentului în fabricile de medicamente ar putea avea efecte serioase. Producția s-ar opri, iar loturi întregi de medicamente ar putea fi compromise.

La noi, și o pană de curent obișnuită de o oră-două ore, noi trecem pe generatoare, după care trebuie să oprim producția uneori și două săptămâni, pentru că prepararea medicamentelor implică niște condiții speciale, care nu pot fi îndeplinite decât după o săptămână de la închiderea curentului.

Astfel încât noi am făcut o solicitare ca fabricile de medicamente, care deja sunt entități strategice în contextul conflictelor din jurul nostru, au fost declarate entități strategice, am făcut o cerere ca fabricile de medicamente să rămână conectate permanent la sistemele de electricitate.

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