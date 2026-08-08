Producătorii de medicamente, apel disperat către Bolojan: Fără curent, nu avem medicamente

Publicat 8 aug. 2026, 15:12 Sursă Realitatea PLUS

Fabricile de medicamente cer Guvernului să nu le oprească energia, în contextul crizei de curent. Dragoș Damian, președintele Producătorilor Industriali de Medicamente din România, avertizează că o întrerupere a curentului în fabricile de medicamente ar putea avea efecte serioase. Producția s-ar opri, iar loturi întregi de medicamente ar putea fi compromise.

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