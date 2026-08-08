Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Critici la adresa noului tren CFR inaugurat. Aerul condiționat s-a defectat, iar pasagerii au stat în căldură insuportabilă - VIDEO

Tren nou inaugurat

Tren nou inaugurat

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:12

Critici la adresa noului tren PESA, după ce pasagerii au fost nevoiți să suporte o căldură insuportabilă pe ruta București-Constanța. Aerul condiționat s-a defectat, iar călătorii s-au înghesuit în ultimul vagon, unde era ceva mai răcoare, conform Realitatea PLUS.

Situația s-a complicat pe drum, când căldura a devenit de nesuportat. Șeful de tren a fost nevoit să deschidă geamurile, pentru ca pasagerii să poată respira. În final, trenul a ajuns la Constanța cu aproape o oră întârziere. Oamenii s-au plâns de atmosfera insuportabilă și chiar au spus că trenurile vechi erau mai răcoroase.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tren CFRcaldura cfr

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe