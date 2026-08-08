Critici la adresa noului tren CFR inaugurat. Aerul condiționat s-a defectat, iar pasagerii au stat în căldură insuportabilă - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:12

Critici la adresa noului tren PESA, după ce pasagerii au fost nevoiți să suporte o căldură insuportabilă pe ruta București-Constanța. Aerul condiționat s-a defectat, iar călătorii s-au înghesuit în ultimul vagon, unde era ceva mai răcoare, conform Realitatea PLUS.

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