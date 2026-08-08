Nuclearelectrica, interesată să cumpere 300 de tone de uraniu din Niger. Compania neagă semnarea unui contract

Nuclearelectrica SA și-a exprimat interesul pentru achiziționarea a 300 de tone de concentrat de uraniu dintr-un stoc de peste 1.000 de tone depozitat în apropierea aeroportului din Niamey, capitala Nigerului, potrivit unei investigații publicate de Jeune Afrique, în colaborare cu MDMG Sahel.
Cantitatea vizată de compania românească reprezintă aproape o treime din stocul aflat în centrul unui litigiu comercial între statul nigerian și grupul nuclear francez Orano. Dosarul are și o dimensiune geopolitică, pe fondul îngrijorărilor că uraniul ar putea ajunge în Rusia sau Iran, notează Turkiye Today.
Documentele consultate de Jeune Afrique și MDMG Sahel arată că au existat discuții între Nuclearelectrica, autoritățile din Niger și Sopamin, compania de stat care gestionează activele miniere ale țării. Uraniul este păstrat de circa nouă luni în containere amplasate în apropierea pistei aeroportului din Niamey.
Nuclearelectrica a trimis o delegație la Niamey pentru negocieri
Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a transmis la 13 aprilie o scrisoare către autoritățile nigeriene, în care și-a exprimat interesul pentru cumpărarea materialului, potrivit documentelor citate.
Ministrul Minelor din Niger, colonelul Abarchi Ousmane, i-a răspuns la 20 aprilie, precizând că Nigerul urmărește să își diversifice parteneriatele și să analizeze posibilitatea furnizării de uraniu către România și alte state europene. Oficialul l-a invitat pe Cosmin Ghiță la Niamey pentru discuții.
O zi mai târziu, șeful Nuclearelectrica a reconfirmat interesul companiei și a propus trimiterea unei delegații conduse de Gelu Agafiel Mărăcineanu, director general adjunct al FPCU Feldioara, subsidiară a Nuclearelectrica implicată în activitățile legate de combustibilul nuclear. Vizita a fost programată pentru perioada 11-15 mai.
Feldioara a transmis un interes „ferm și fără echivoc” pentru uraniu
La 14 mai, Marian Comiati, director general interimar al Feldioara la acel moment, a transmis către Sopamin o scrisoare în care vorbea despre interesul „ferm și fără echivoc” pentru cumpărarea a 300 de tone de concentrat de uraniu. Părțile urmau să negocieze calitatea materialului, condițiile contractuale și ruta de transport.
Potrivit investigației, Feldioara și Sopamin au continuat schimbul de informații privind termenii unei posibile tranzacții, iar partea română ar fi solicitat inclusiv păstrarea confidențialității negocierilor.
La 29 mai, Abdoulahi Garba, directorul general de atunci al Sopamin, a transmis că susține vânzarea, dar a propus includerea acesteia într-un cadru mai amplu de cooperare între Niger și România. Garba a fost înlocuit din funcție la 17 iulie.
Compania românească: „Nu a fost încheiat niciun acord”
O sursă familiarizată cu negocierile a declarat pentru Jeune Afrique că achiziția ar fi fost finalizată între timp. Nuclearelectrica a negat însă explicit că ar fi semnat un contract.
„Nu a fost încheiat niciun acord și, în consecință, nu a fost stabilit niciun preț”, a transmis compania românească pentru publicația franceză.
Valoarea potențială a operațiunii ar putea ajunge la aproximativ 40 de milioane de dolari, potrivit lui Marc Eichinger, specialist în sectorul uraniului din Niger. El estimează că o tranzacție în afara piețelor convenționale ar putea presupune un discount de circa 30%.
La un preț de aproximativ 190.050 de dolari pe tonă, uraniul ar valora circa 57 de milioane de dolari pentru cele 300 de tone. Cu o reducere până la aproximativ 133.000 de dolari pe tonă, valoarea tranzacției s-ar situa în jurul pragului de 40 de milioane de dolari.
Tranzacția ar putea avea o valoare de circa 40 de milioane de dolari
Stocul total cuprinde aproximativ 1.050 de tone de uraniu, transportate la finalul lunii noiembrie 2025 de autoritățile militare din Niger de la mina Somair, situată lângă Arlit, în nordul țării, către Niamey.
Mai multe surse citate de investigație susțin că uraniul ar fi avut inițial ca posibilă destinație Rusia. Rosatom, compania nucleară de stat a Rusiei, semnase în iulie 2025 un memorandum de cooperare cu Ministerul Minelor din Niger pentru extinderea colaborării în domeniul nuclear.
Surse guvernamentale franceze au indicat că Nigerul și Rusia ar fi convenit asupra unei tranzacții de aproximativ 170 de milioane de dolari pentru concentratul de uraniu. Vânzarea nu s-ar fi concretizat însă, deși existau planuri ca materialul să fie exportat prin portul Lomé din Togo.