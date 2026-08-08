Nuclearelectrica, interesată să cumpere 300 de tone de uraniu din Niger. Compania neagă semnarea unui contract

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 15:25

Nuclearelectrica SA și-a exprimat interesul pentru achiziționarea a 300 de tone de concentrat de uraniu dintr-un stoc de peste 1.000 de tone depozitat în apropierea aeroportului din Niamey, capitala Nigerului, potrivit unei investigații publicate de Jeune Afrique, în colaborare cu MDMG Sahel.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre uraniuNigernuclearelectrica