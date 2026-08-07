Cum te pregătești pentru o pană majoră de curent. Ce trebuie să conțină kitul de urgență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 23:27

O pană majoră de curent poate afecta rapid activitățile de zi cu zi, de la iluminat și încălzire până la comunicații și accesul la apă sau alimente. În cazul unui blackout care se prelungește câteva ore sau chiar zile, pregătirea din timp poate face diferența. Un kit de urgență bine pus la punct și câteva măsuri simple de siguranță te pot ajuta să treci mai ușor peste o astfel de situație.

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