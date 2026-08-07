Cum te pregătești pentru o pană majoră de curent. Ce trebuie să conțină kitul de urgență

O pană majoră de curent poate afecta rapid activitățile de zi cu zi, de la iluminat și încălzire până la comunicații și accesul la apă sau alimente. În cazul unui blackout care se prelungește câteva ore sau chiar zile, pregătirea din timp poate face diferența. Un kit de urgență bine pus la punct și câteva măsuri simple de siguranță te pot ajuta să treci mai ușor peste o astfel de situație.
Ce este un blackout energetic
Un blackout reprezintă o întrerupere extinsă a alimentării cu energie electrică, care poate afecta un cartier, un oraș, o regiune sau chiar o țară întreagă.
Acesta poate fi provocat de fenomene meteo extreme, avarii majore în rețeaua electrică, incendii, suprasolicitarea sistemului energetic sau alte situații excepționale. În timpul unui blackout pot fi afectate iluminatul public, semafoarele, comunicațiile, bancomatele, magazinele și alimentarea cu apă, în anumite zone.
Ce trebuie să faci dacă se întrerupe curentul
Specialiștii recomandă câteva măsuri simple care pot face diferența în cazul unei pene majore de curent:
păstrează calmul și verifică dacă întreruperea afectează doar locuința ta sau întreaga zonă;
scoate din priză aparatele electrice sensibile pentru a evita deteriorarea lor atunci când alimentarea revine;
lasă aprins un singur bec, pentru a observa momentul în care revine energia;
evită deschiderea inutilă a frigiderului și congelatorului, pentru a păstra temperatura cât mai mult timp;
folosește lanterne, nu lumânări, dacă este posibil, pentru a reduce riscul de incendiu;
urmărește informațiile transmise de autorități prin radio sau telefonul mobil, dacă rețeaua funcționează;
economisește bateria telefonului și folosește apelurile doar atunci când este necesar.
Ce ar trebui să conțină kitul de urgență
Autoritățile din mai multe state europene și organizațiile pentru situații de urgență recomandă ca fiecare gospodărie să dețină un kit care să permită supraviețuirea timp de cel puțin 72 de ore.
Acesta ar trebui să includă:
apă potabilă (minimum doi litri de persoană pe zi);
alimente neperisabile (conserve, batoane proteice, biscuiți, fructe uscate);
desfăcător de conserve;
lanternă cu LED;
baterii de rezervă;
radio portabil cu baterii sau cu manivelă;
baterie externă (power bank) încărcată;
cabluri pentru încărcarea telefoanelor;
trusă de prim ajutor;
medicamentele administrate zilnic;
pături și haine călduroase;
articole de igienă personală;
copii ale documentelor importante, păstrate într-o folie impermeabilă;
bani cash, deoarece plățile cu cardul pot deveni imposibile;
fluier, util pentru semnalizare în caz de urgență.
Cum protejezi alimentele din frigider
În cazul unei pene de curent, ușa frigiderului ar trebui deschisă cât mai rar. Dacă rămâne închis, frigiderul poate păstra alimentele reci aproximativ patru ore, iar congelatorul între 24 și 48 de ore, în funcție de gradul de umplere și de temperatura exterioară. Alimentele care și-au modificat mirosul, culoarea sau textura nu ar trebui consumate.
Persoanele vulnerabile au nevoie de atenție suplimentară
În timpul unui blackout, persoanele în vârstă, copiii mici și cei care depind de aparatură medicală electrică pot avea nevoie de sprijin suplimentar. Este recomandat ca familiile să stabilească din timp un plan de comunicare și să verifice dacă rudele sau vecinii vulnerabili au tot ce le trebuie.
Pregătirea reduce riscurile
Un blackout energetic nu poate fi prevenit întotdeauna, însă pregătirea din timp poate reduce considerabil disconfortul și riscurile. Un kit de urgență complet, verificat periodic, împreună cu un plan simplu pentru întreaga familie, pot face diferența în cazul unei întreruperi prelungite a alimentării cu energie electrică, potrivit sursei.