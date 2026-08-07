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A început scufundarea controlată a primei barje în Dunăre. Apele Române: Operațiunea durează 3-4 ore-VIDEO

FOTO: Apele Române-Facebook

FOTO: Apele Române-Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 aug. 2026, 18:03
Actualizat7 aug. 2026, 18:05

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat vineri după-amiază că a început inundarea controlată a primei barje, una dintre măsurile tehnice menite să redirecționeze o parte din debitul Dunării către Dunărea Veche și să limiteze scăderea nivelului apei în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă. Potrivit instituției, inundarea controlată se realizează prin pompare, iar operațiunea de scufundare a unei barje durează între trei și patru ore.

A început inundarea controlată a primei barje

"A început inundarea controlată a primei barje. Inundarea controlată se face prin pompare. Operaţiunea de scufundare a unei barje durează 3-4 ore", au transmis reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române".

În paralel, ANAR anunță că debitele Dunării sunt în prezent staționare și vor începe să crească din 13 august. Debitul la intrarea în țară este de 1.400 mc/s, un nou minim istoric, însă va urca la 1.450 mc/s începând de săptămâna viitoare.

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă doi centimetri față de ziua precedentă, ajungând la -218 cm, același nivel înregistrat pe 3 august. Potrivit ANAR, acest lucru înseamnă că au fost câștigate cel puțin patru zile, ca urmare a măsurilor adoptate.

Sunt așteptate creșteri ale debitelor Dunării

Conform prognozei reactualizate a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, nivelul apei este estimat să ajungă la -230 cm în 13 august, urmând apoi să se mențină staționar. Astfel, în următoarele șase zile, scăderea ar urma să fie de aproximativ 10 centimetri, respectiv în medie 1-2 centimetri pe zi.

ANAR subliniază că evoluția prognozei confirmă eficiența măsurilor luate până în prezent, inclusiv dislocarea stâncii realizată de Forțele Armate Române și operațiunile de dragaj efectuate de AFDJ, care au contribuit la câștigarea unor zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării CNE Cernavodă.

Instituția precizează că monitorizează permanent situația hidrologică și, împreună cu toate autoritățile implicate, continuă implementarea măsurilor tehnice necesare pentru diminuarea efectelor generate de nivelurile excepțional de scăzute ale Dunării.

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