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A început scufundarea controlată a primei barje în Dunăre. Apele Române: Operațiunea durează 3-4 ore-VIDEO
FOTO: Apele Române-Facebook
Publicat7 aug. 2026, 18:03
Actualizat7 aug. 2026, 18:05
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat vineri după-amiază că a început inundarea controlată a primei barje, una dintre măsurile tehnice menite să redirecționeze o parte din debitul Dunării către Dunărea Veche și să limiteze scăderea nivelului apei în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă. Potrivit instituției, inundarea controlată se realizează prin pompare, iar operațiunea de scufundare a unei barje durează între trei și patru ore.
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