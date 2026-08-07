Șase români, puși sub acuzare în Italia după moartea unui muncitor moldovean. Ce au făcut timp de două ore când bărbatului i s-a făcut rău

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 16:11

Șase muncitori români au fost puși sub acuzare în Italia după moartea unui bărbat din Republica Moldova, care s-a prăbușit pe un șantier din Padova. Procurorii susțin că victima a fost lăsată mai bine de două ore fără să fie chemată o ambulanță, iar întârzierea i-ar fi fost fatală.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre muncitorromani in italia