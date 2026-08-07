Șase români, puși sub acuzare în Italia după moartea unui muncitor moldovean. Ce au făcut timp de două ore când bărbatului i s-a făcut rău

Șase muncitori români au fost puși sub acuzare în Italia după moartea unui bărbat din Republica Moldova, care s-a prăbușit pe un șantier din Padova. Procurorii susțin că victima a fost lăsată mai bine de două ore fără să fie chemată o ambulanță, iar întârzierea i-ar fi fost fatală.
Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, ajunsese în Italia cu doar o zi înainte pentru a lucra în construcții. Potrivit presei italiene, acesta desfășura activități fără un contract de muncă valabil pe un șantier din Padova.
Două ore de așteptare înainte de apelul la serviciile de urgență
Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 4 august, când temperaturile ridicate au făcut ca muncitorului să i se facă rău în timp ce lucra. Anchetatorii iau în calcul faptul că atacul de cord suferit de acesta a fost favorizat și de canicula din acea zi.
Conform informațiilor publicate de Corriere della Sera, angajatorul și angajații aflați pe șantier nu au cerut imediat intervenția serviciilor medicale. Potrivit anchetei, au trecut mai bine de două ore până când a fost solicitat ajutor, perioadă care, în opinia procurorilor, ar fi putut influența deznodământul tragic.
În acest dosar, șase cetățeni români au fost puși deja sub acuzare pentru neacordarea de ajutor în circumstanțe agravante, infracțiune care ar fi dus la moartea muncitorului din Republica Moldova.
Anchetatorii și-au fundamentat acuzațiile pe declarațiile strânse de agenții care au ajuns la șantier la scurt timp după producerea tragediei.
Din primele informații reiese că persoana aflată lângă muncitor în ultimele sale momente de viață nu a alertat imediat serviciile de urgență, deși și-ar fi dat seama că starea acestuia era extrem de gravă.
Autoritățile italiene iau în calcul ipoteza că muncitorii au evitat să sune la numărul de urgență 118 de teamă că vor avea probleme cu legea, întrucât victima lucra fără forme legale și nu avea încă un contract de muncă valabil.
A fost transportat acasă înainte de a ajunge la spital
Potrivit anchetei, în jurul orei 14:00, pe 4 august, bărbatul de 35 de ani a început să acuze stări de rău în timp ce lucra pe șantierul din Padova.
În loc să fie chemată imediat o ambulanță, colegii săi, la indicațiile proprietarului firmei de construcții, l-au transportat la locuința sa, aflată la câțiva kilometri de localitatea Santo.
Ajuns acolo, s-au făcut încercări de resuscitare, însă starea muncitorului s-a deteriorat rapid, iar acesta și-a pierdut cunoștința.
Rudele l-au dus spre spital, dar era prea târziu
Confruntat cu agravarea situației, antreprenorul a contactat-o pe mătușa bărbatului și pe un văr al acestuia. După ce au ajuns la locuință, cei doi l-au urcat în mașină și au pornit spre spitalul din Padova.
În timpul deplasării, rudele au observat că bărbatul nu mai prezenta semne de viață. Cuprinse de panică, au oprit într-o parcare a unui supermarket din Saonara, în provincia Padova, unde au apelat în cele din urmă serviciul de urgență 118.
La fața locului au sosit rapid carabinierii și echipajele medicale Suem, care au încercat timp de peste 15 minute să îl resusciteze. În ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să constate decesul.
Ancheta scoate la iveală mai multe nereguli
Persoanele aflate în apropiere au declarat că, în momentul în care mașina a oprit în parcarea supermarketului, muncitorul părea deja decedat.
Carabinierii au deschis imediat o anchetă, iar verificările efectuate încă din primele ore au scos la iveală numeroase neconcordanțe privind modul în care a fost gestionată situația după ce bărbatului i s-a făcut rău.
Parchetul continuă cercetările în acest dosar, iar anchetatorii nu exclud apariția unor noi piste sau identificarea altor persoane care ar putea fi cercetate în legătură cu moartea muncitorului din Republica Moldova.