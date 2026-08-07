Producătorii de medicamente cer Guvernului să protejeze fabricile de medicamente de întreruperile de curent

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) solicită Guvernului includerea fabricilor de medicamente pe lista consumatorilor strategici care trebuie să beneficieze de continuitatea alimentării cu energie electrică, dacă autoritățile vor impune măsuri de reducere a consumului.
Patronatul, care reunește 18 situri de producție de medicamente din România, susține că întreruperile de curent, inclusiv cele de scurtă durată, pot compromite procesele tehnologice în desfășurare, cu riscul pierderii unor loturi întregi de medicamente și materii prime.
Fabricile de medicamente cer să fie incluse între consumatorii strategici
„În contextul actualei crize energetice și al posibilității adoptării unor măsuri de reducere a consumului de energie electrică, PRIMER solicită Guvernului României ca producătorii de medicamente să fie incluși pe lista consumatorilor strategici care beneficiază de continuitatea alimentării cu energie electrică, alături de spitale și celelalte infrastructuri critice”, au transmis reprezentanții organizației.
Potrivit PRIMER, producția farmaceutică necesită alimentare constantă cu energie pentru respectarea standardelor europene de Bună Practică de Fabricație, cunoscute drept GMP. O pană de curent poate afecta procesele de producție, poate obliga companiile să reia cicluri complete de fabricație și validare și poate genera întârzieri în livrarea tratamentelor.
PRIMER: Penele de curent pot duce la pierderea unor loturi de medicamente
„Fabricile de medicamente nu sunt unități industriale obișnuite. Ele asigură producția continuă a unor medicamente esențiale utilizate zilnic de milioane de pacienți români și de spitalele din toată țara”, se arată în comunicat.
Directorul executiv al PRIMER, Dr. Dragoș Damian, afirmă că securitatea energetică trebuie tratată împreună cu cea sanitară, în condițiile în care România se confruntă deja cu discontinuități în aprovizionarea unor medicamente și depinde semnificativ de importuri.
„Medicamentele nu pot fi produse în condiții de întreruperi repetate ale energiei, iar consecințele nu se răsfrâng doar asupra fabricilor, ci în primul rând asupra pacienților care depind zilnic de tratamentele fabricate în România”, a declarat Dragoș Damian.
România riscă noi sincope în aprovizionarea cu medicamente
PRIMER consideră că protejarea producției locale de medicamente reprezintă o măsură de sănătate publică și cere colaborare cu Guvernul, Ministerul Energiei și Ministerul Sănătății pentru găsirea unor soluții care să evite afectarea fabricilor și a accesului pacienților la tratamente esențiale.
Din patronat fac parte companii precum Biofarm, Gedeon Richter, Terapia – o companie Sun Pharma, Zentiva, Labormed-Alvogen, Laropharm, Fiterman Pharma, B. Braun și Ropharma, alături de alți producători din industria farmaceutică locală.