Producătorii de medicamente cer Guvernului să protejeze fabricile de medicamente de întreruperile de curent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 14:06

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) solicită Guvernului includerea fabricilor de medicamente pe lista consumatorilor strategici care trebuie să beneficieze de continuitatea alimentării cu energie electrică, dacă autoritățile vor impune măsuri de reducere a consumului.

Distribuie articolul