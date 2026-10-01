Tragedie în Brașov. Un bărbat de 55 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 oct. 2026, 16:12

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a murit miercuri, 30 septembrie, după ce a fost atacat și rănit grav de un urs. Incidentul s-a produs pe un câmp aflat în extravilanul localității Cuciulata, din județul Brașov.

Distribuie articolul