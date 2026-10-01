Tragedie în Brașov. Un bărbat de 55 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs

Un bărbat în vârstă de 55 de ani a murit miercuri, 30 septembrie, după ce a fost atacat și rănit grav de un urs. Incidentul s-a produs pe un câmp aflat în extravilanul localității Cuciulata, din județul Brașov.
Atacul animalului sălbatic a fost anunțat printr-un apel de urgență la Poliția Rurală Hoghiz, iar la locul incidentului a fost trimis și un echipaj medical.
Deși au fost acordate îngrijiri de specialitate, leziunile suferite de bărbat au fost extrem de grave, iar cadrele medicale au constatat decesul acestuia.
Atacul ursului a avut loc pe un câmp din Cuciulata
Alerta a fost transmisă polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz în jurul orei 12:50. Apelul de urgență anunța că o persoană ar fi fost atacată de un animal sălbatic în zona localității Cuciulata.
Polițiștii s-au deplasat imediat la locul indicat pentru verificarea situației. Un echipaj medical a ajuns, de asemenea, în zonă pentru a-i acorda victimei sprijin de specialitate.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, rănile suferite de bărbat au fost atât de grave încât acesta nu a mai putut fi salvat.
„La data de 30 septembrie, în jurul orei 12:50, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Hoghiz au fost sesizaţi printr-un apel de urgenţă cu privire la faptul că o persoană ar fi fost atacată de un animal sălbatic, incident care s-ar fi petrecut în zona localităţii Cuciulata, din judeţul Braşov. (…) La faţa locului s-a deplasat şi un echipaj medical pentru acordarea de sprijin de specialitate, însă, din cauza gravităţii leziunilor, a fost declarat decesul”, potrivit unui comunicat al IPJ Brașov.
Victima avea 55 de ani și era din Comăna
Bărbatul care și-a pierdut viața avea 55 de ani și era originar din satul Comăna.
Incidentul s-a produs pe un teren situat în extravilanul localității Cuciulata, județul Brașov, după ce bărbatul ar fi fost atacat de animalul sălbatic.
Echipajul medical sosit la fața locului a încercat să îi acorde victimei sprijin de specialitate. Gravitatea leziunilor nu a permis însă salvarea bărbatului, fiind declarat decesul acestuia.
Poliția a deschis un dosar penal
După producerea incidentului, autoritățile au început verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat pe câmpul din zona Cuciulata.
Corpul bărbatului a fost transportat la unitatea de medicină legală. Acolo urmează să fie efectuată necropsia, procedură prin care va fi stabilită cu exactitate cauza decesului.
Polițiștii au întocmit și un dosar penal în legătură cu incidentul.
„A fost întocmit dosar penal, în care se fac verificări sub coordonarea procurorului de caz din cadrul unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul”, a mai precizat IPJ Brașov.
Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs atacul și condițiile în care bărbatul a fost rănit mortal de animalul sălbatic