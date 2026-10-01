Înlocuirea dinților la vârsta a treia

Scris de Catalina Anghel Publicat: 1 oct. 2026, 09:03

Pierderea dinților poate afecta masticația, vorbirea și alimentația, iar aceste probleme pot deveni mai importante odată cu înaintarea în vârstă. Vârsta cronologică, însă, nu exclude automat tratamentul modern.

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