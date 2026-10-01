Înlocuirea dinților la vârsta a treia

Pierderea dinților poate afecta masticația, vorbirea și alimentația, iar aceste probleme pot deveni mai importante odată cu înaintarea în vârstă. Vârsta cronologică, însă, nu exclude automat tratamentul modern.
Implantul dentar la vârstnici poate fi o soluție pentru înlocuirea unuia sau mai multor dinți, dacă osul, gingiile și starea generală de sănătate permit intervenția. Implantul este inserat în os și poate susține ulterior o coroană, o punte sau o proteză. Studiile arată că vârsta înaintată, în sine, nu reprezintă o contraindicație pentru implant.
Evaluarea trebuie să țină cont de sănătatea orală, cantitatea de os disponibilă, un eventual diabet zaharat, fumatul, tratamentele administrate concomitent și capacitatea pacientului de a menține o igienă orală bună. Pentru persoanele potrivite, implanturile îmbunătățesc stabilitatea danturii, masticația și confortul în viața de zi cu zi.
Ai grijă de tine!
Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.