Românii se tem de facturile din această iarnă. Pensionarii spun că nu mai fac față cheltuielilor: „O să fie dezastru”

Românii se tem deja de facturile din această iarnă, iar pentru pensionari și familiile cu venituri mici fiecare nouă cheltuială poate deveni o problemă. Temperaturile scăzute înseamnă costuri mai mari la întreținere, iar oamenii spun că bugetele lor sunt deja greu de împărțit de la o lună la alta, conform Realitatea PLUS.
În unele asociații de proprietari, locatarii spun că încearcă să facă economii tot mai mari pentru a-și putea achita întreținerea. Administratorii și casierii se confruntă, la rândul lor, cu tot mai multe situații în care pensionarii nu mai reușesc să acopere singuri cheltuielile, iar apropierea sezonului rece îi face pe oameni să se gândească deja la cât va costa întreținerea la iarnă.
Pensionarii se tem de facturile din această iarnă
Nemulțumirile sunt cu atât mai mari cu cât oamenii spun că facturile sunt deja costisitoare, chiar înainte de venirea sezonului rece. O femeie care lucrează în cadrul unei asociații de proprietari spune că oamenii se întreabă cât de greu le va fi în lunile în care la cheltuielile obișnuite se va adăuga și încălzirea.
„Oamenii sunt foarte nemulțumiți. Dacă perioada de vară costă așa de mult, se gândesc la iarnă când au și căldură și alte utilități, cât de greu va fi viața lor. Mai ales pensionarii. Cheltuielile lunare sunt în ultima perioadă foarte mari, facturile fiind foarte costisitoare. Prețuri foarte mari, mă refer la Apa Vital, care avem cea mai mare sumă de plată pentru metrul cub.”
Pentru cei care trăiesc din pensii mici, calculele devin și mai dificile. O femeie care are o pensie de 1.800 de lei spune că îi este greu să facă față cheltuielilor și că se teme de momentul în care va începe încălzirea.
„Păi, cam greu facem față. Deci dintr-o pensie, o pensie de 1.800 de lei, vă dați seama, cam cum îi. Și na. Greu. Foarte greu.”
Întrebată dacă o îngrozește venirea iernii, femeia a răspuns:
„Mă îngrozește când vine acuși, noi suntem cu CET-ul... Cu încălzirea de la CET, nu știu ce o să fie.”
„Și acuma am plătit vreo 7 milioane”
Românii care locuiesc la bloc spun că facturile sunt deja greu de acoperit, iar lunile reci vor aduce cheltuieli suplimentare pe care mulți nu știu dacă le vor putea suporta. Pentru unii, sumele plătite la întreținere sunt ridicate încă din această perioadă.
„De acum, ne descurcăm. Cum putem.”
Întrebată dacă are multe facturi de plătit, femeia a răspuns:
„Și ce ni-i de luat... [...] Da. Deci plătesc mult eu. Și acuma am plătit vreo 7 milioane.”
La întrebarea reporterului pentru câte persoane este suma, aceasta a precizat:
„Două suntem.”
„La iarnă, pe puțin, peste 1.000 de lei voi plăti”
Teama de cheltuielile din sezonul rece este împărtășită și de alți locatari. O femeie estimează că, pentru patru persoane, suma de plată va depăși 1.000 de lei în lunile de iarnă.
„Deci la iarnă, pe puțin, peste 1.000 de lei voi plăti la patru persoane. Pe puțin! Deci o să fie dezastru. E dezastru! În țara asta... Da. O să fie catastrofă.”
Întrebată de ce crede că s-a ajuns în această situație, femeia a spus:
„Ne merităm soarta. Cine, pe cine am votat. Asta e adevărul.”
Pentru cei cu pensii mici, o factură mare la întreținere poate însemna renunțarea la alte cheltuieli esențiale. Odată cu venirea temperaturilor scăzute, oamenii se tem că sumele de plată vor crește din nou, în condițiile în care mulți spun că deja fac cu greu față costurilor lunare.