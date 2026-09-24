Românii se tem de facturile din această iarnă. Pensionarii spun că nu mai fac față cheltuielilor: „O să fie dezastru”

Publicat 24 sept. 2026, 10:59 Sursă Realitatea PLUS

Românii se tem deja de facturile din această iarnă, iar pentru pensionari și familiile cu venituri mici fiecare nouă cheltuială poate deveni o problemă. Temperaturile scăzute înseamnă costuri mai mari la întreținere, iar oamenii spun că bugetele lor sunt deja greu de împărțit de la o lună la alta, conform Realitatea PLUS.

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