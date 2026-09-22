Credit în 2026: greșelile frecvente ale românilor și câți bani ar trebui să aibă puși deoparte

Publicat 22 sept. 2026, 16:45 Actualizat 22 sept. 2026, 16:43

Accesarea unui credit reprezintă pentru mulți români o soluție pentru cumpărarea unei locuințe, renovarea casei, achiziția unei mașini sau acoperirea unor cheltuieli neprevăzute. Înainte de semnarea contractului, însă, graba și dorința de a obține rapid banii îi pot face pe clienți să ignore costuri, dobânzi, clauze sau propriul grad de îndatorare.

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