Credit în 2026: greșelile frecvente ale românilor și câți bani ar trebui să aibă puși deoparte
Credite 2026 / Foto realizată cu ajutorul AI
Accesarea unui credit reprezintă pentru mulți români o soluție pentru cumpărarea unei locuințe, renovarea casei, achiziția unei mașini sau acoperirea unor cheltuieli neprevăzute. Înainte de semnarea contractului, însă, graba și dorința de a obține rapid banii îi pot face pe clienți să ignore costuri, dobânzi, clauze sau propriul grad de îndatorare.
Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac românii atunci când se împrumută și ce ar trebui să verifice înainte de a lua o decizie.
Graba după bani, una dintre cele mai mari greșeli
Potrivit brokerului, foarte mulți clienți pornesc de la aceeași premisă: au nevoie de bani cât mai repede. Situația devine și mai complicată atunci când există deja un antecontract semnat pentru o locuință, iar cumpărătorul se teme că ar putea pierde avansul.
În astfel de momente, unele persoane nu mai acordă suficientă atenție gradului de îndatorare, perioadei pentru care dobânda este fixă, condițiilor de după expirarea dobânzii fixe sau posibilității de negociere ulterioară cu banca.
O altă greșeală este acceptarea unui credit de nevoi personale cu o dobândă ridicată doar pentru ca tranzacția să nu fie pierdută. În anumite situații, clienții ajung chiar să apeleze la instituții financiar-nebancare, fără să analizeze suficient costul total al împrumutului.
Într-un interviu exclusiv pentru Realitatea.net, brokerul autorizat - Inna Severin, a a oferit sfaturi prețioase pentru cei care vor să acceseze un credit sau sunt deja îndatorați băncilor.
1. Cele mai frecvente greșeli ale românilor când iau un credit
„Când ma sună un client, el vrea banii. Graba, contextul în care este prins, de exemplu, cu un antecontract semnat îl face sa nu mai fie atent la aspecte precum: gradul de îndatorare, perioada de dobândă fixă la creditele ipotecare și flexibilitatea băncii de a negocia această dobândă peste câțiva ani, nu este atent la comisioanele și clauzele din contractul de credit, aplică pentru credite de nevoi personale cu dobânzi mari numai să nu piardă avansul deja dat sau chiar apelează la instituții financiar-non-bancare.”
2. Ce venit trebuie să aibă o persoană pentru a obține un credit în 2026?
„Depinde de suma și de gradul maxim de îndatorare (DTI), care este 40% pentru majoritatea băncilor. Mai mult, depinde și de cât poate el plăti lunar efectiv, iar dacă are și alte obligații de plată în afară de cele declarate băncii, atunci ar trebui să ajusteze gradul de îndatorare.”
3. Cât contează istoricul din Biroul de Credit?
„Foarte mult. Este unul dintre primele filtre la toate categoriile de credit. La cele de nevoi personale este foarte important și scorul FICO, scor care este corelat cu activitatea clientului în relația cu banca. Dacă în istoric sunt înregistrate întârzieri, banca își pune semne de întrebare în ceea ce privește eligibilitatea clientului. ”
4. Ce datorii sau cheltuieli reduc suma maximă împrumutată?
„Orice rată existentă scade direct suma maximă pe care o poți împrumuta. Cele mai mari sunt la creditele ipotecare sau la IFN-uri de unde clientul se împrumută cu niște dobânzi astronomice și nu mai poate gestiona plata acestora.”
5.Când merită refinanțarea și când NU?
„Dacă ne referim la un credit de nevoi personale atunci aici trebuie comparată oferta actuală cu cea pe care o are clientul în derulare, plus toate comisioanele de acordare și rambursare anticipată integrală.
Dacă ne referim la un credit ipotecar, atunci creditele de PRIMA CASĂ sau Noua Casă cu dobândă variabilă dependenta de IRCC merită sa fie luate în calcul doar dacă refinanțarea are avantajul scontat și se scade perioada sau valoarea ratei. Mai mult, pot fi refinanțate și credite ipotecare accesate cu dobândă variabilă sau cu dobânzi fixe mult mai mari decât cele existente la ora actuală.
În procesul de refinanțare al unui credit ipotecar trebuie puse pe hârtie toate costurile care țin de această schimbare (comision analiză, evaluare, taxe ipotecă notar, procesare ordin de plată condiționat, costuri radiere ipotecă etc).”
6. Cât de periculos este să ai mai multe credite/carduri simultan?
„Din experiența cu clientți mei, am observat că le este foarte greu să gestioneze mai multe bănci, deoarece au mai multe plăți și diferite date scadente. Mai mult, nu pot să obțină dobânzi preferențiale, deoarece fiecare bancă impune niște condiții de îndeplinit pentru o dobândă mai mică ca, de exemplu: virare venit prin bancă, încheierea unei asigurări de viață, etc. Nu poate un client să încaseze venitul prin mai multe bănci și de aici îi crește dobânda. Nu mai zic că daca nu are dobânzi fixe atunci riscă ca aceste obligații de plată lunare să se majoreze și la un moment dat nu mai face față, iar gradul de îndatorare depășit nu îi mai permite saăacceseze alte produse de creditare. ”
7. Cum influențează situația economică accesul la credite?
„Situația economică are un impact major asupra solicitărilor pentru produse de creditare. Avem foarte multe companii care au intrat în insolvență ceea ce nu le mai permite angajaților să acceseze noi produse de creditare sau să refinanțeze creditele unde au dobânzi mari.
Băncile sunt mult mai prudente în acest context, verificând atât veniturile cât și stabilitatea jobului. Nu ne ajuta nici inflația, astfel reducând posibilitatea unui client de a cumpăra un imobil care să îi acopere toate nevoile. Modificările fiscale au pus piața de investiții in standby. Cei care au potențial pentru investiții sunt în așteptarea noilor mișcări în domeniul imobiliar. ”
8. Este un moment bun pentru a lua un credit?
„Depinde de tipul creditului. Daca se dorește accesarea unui credit ipotecar atunci dobânzile fixe îi permit clientului să aibă o predictibilitate pe o perioadă determinată de timp, ceea ce este în regulă. Mai mult, IRCC este pe un trend ușor descendent, iar prețurile imobilelor în anumite zone au suferit ușoare ajustări.
Dacă luăm în calcul categoria de credite de nevoi personale, aici dobânda este calculată în funcție de profilul clientului și în funcție de ce istoric are cu banca la care vrea să acceseze creditul. Recomandarea mea este să aplice la un astfel de produs când sunt campanii cu dobânzi reduse.”
9. Ce sumă maximă ar trebui să aloce o familie pentru rate?
„Depinde de numărul de membri din familie și ce cheltuieli adiacente mai au pe lângă produsele de creditare. Nu aș depăși în niciun caz maxim 30% din venitul net al familiei. Băncile permit 40%, dar este riscant în context de inflație și incertitudine pe plan politic și geopolitic.”
10. Cât ar trebui să aibă o persoană pus deoparte înainte de a se îndatora?
„Dacă vorbim de un credit de nevoi personale atunci ar fi ideal ca fiecare client care accesează un astfel de credit să aibă un fond de urgență pentru o perioadă de minim 3-6 luni,în caz că rămâne fără job. Dacă ne referim la un credit ipotecar, aici costurile sunt mai mari deoarece implică și achitarea unui avans de minim 15% (dacă nu mai are imobil pe numele lui la data accesării creditului) sau 25% (dacă deține imobil pe numele lui) din valoarea tranzacției, costuri de analiză și evaluare dosar și costuri notariale calculate la valoarea tranzacției. ”
11. Un singur sfat pentru un român care vrea credit în 2026
„Sfatul ar fi pentru cei care vor să cumpere o casă anul acesta: fiți atenți la oferta pe care v-o oferă banca și alegeți varianta de dobândă fixă, măcar pe o perioadă de 3 ani ca să evitați creșteri de dobândă!”
În 2026, datele disponibile indică o ușoară scădere a IRCC față de începutul anului, însă dobânzile rămân la niveluri care fac ca împrumuturile să fie o cheltuială importantă pentru multe gospodării. În același timp, inflația ridicată continuă să reducă puterea de cumpărare și să influențeze deciziile privind economisirea și creditarea.
Astfel, pentru românii care intenționează să contracteze un credit sau care au deja un împrumut în derulare, evoluția inflației și a dobânzilor rămâne unul dintre principalii indicatori de urmărit în perioada următoare.
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