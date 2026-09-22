Bancomatele ar putea permite retrageri de orice sumă. Ce schimbare pregătește Parlamentul pentru clienții tuturor băncilor

Românii ar putea avea dreptul să introducă direct suma pe care doresc să o retragă de la orice bancomat, inclusiv atunci când folosesc un ATM al unei alte bănci decât cea care le-a emis cardul. Propunerea legislativă aflată la Senat prevede ca operatorii ATM să ofere această opțiune tuturor utilizatorilor, indiferent de banca emitentă.
Cum funcționează în prezent retragerea de bani de la ATM
În cazul multor bancomate, utilizatorii au la dispoziție pe ecran mai multe valori prestabilite pentru retragerea de numerar. De exemplu, pot apărea opțiuni precum 50, 100, 200 sau 500 de lei.
La ATM-ul băncii care a emis cardul există, în unele cazuri, și posibilitatea de a selecta o opțiune de tipul „Altă sumă”. Clientul poate introduce astfel valoarea dorită, în limita condițiilor tehnice ale bancomatului și a disponibilului de numerar.
Situația este diferită atunci când cardul este utilizat la un ATM aparținând altei bănci. Inițiatorii proiectului susțin că utilizatorul poate fi limitat la valorile prestabilite afișate de respectivul aparat.
Ce schimbare este propusă
Propunerea legislativă L528/2026, aflată în procedură parlamentară la Senat, urmărește să introducă o regulă unitară pentru toate ATM-urile care oferă servicii de retragere de numerar.
Conform proiectului, operatorii ATM ar urma să fie obligați să pună la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de a introduce o sumă personalizată, indiferent dacă bancomatul este operat de banca emitentă a cardului sau de un alt furnizor de servicii de retragere de numerar.
Scopul declarat al inițiativei este eliminarea diferențelor dintre utilizatori în funcție de banca la care au cardul și extinderea aceleiași funcționalități la ATM-urile altor operatori.
Un client ar putea introduce direct suma dorită
În loc să aleagă exclusiv dintre valorile afișate pe ecran, utilizatorul ar putea introduce suma pe care dorește să o retragă, în măsura în care aceasta poate fi eliberată de bancomatul respectiv.
Inițiativa nu elimină opțiunile de retragere rapidă existente și nici nu înlătură limitele tehnice, de securitate sau contractuale aplicabile tranzacțiilor.
De asemenea, proiectul precizează că obligația nu ar însemna că un ATM trebuie să elibereze o sumă imposibil de constituit din bancnotele disponibile sau în situația în care aparatul nu dispune de suficient numerar.
Proiectul a primit raport favorabil în comisiile Senatului
Inițiativa se află încă în proces legislativ și nu reprezintă, în acest moment, o regulă deja aplicabilă.
Potrivit informațiilor oficiale ale Senatului, proiectul L528/2026 este o propunere legislativă ordinară, iar Senatul este prima Cameră sesizată. Documentele parlamentare indică faptul că inițiativa a fost transmisă pentru raport Comisiei pentru buget și Comisiei economice.
Prin urmare, înainte ca noile obligații să devină efective, proiectul trebuie să parcurgă în continuare etapele prevăzute de procedura legislativă.
Ce se întâmplă cu limitele și comisioanele bancare
Noua regulă propusă nu ar elimina limitele de retragere stabilite de bănci și nici alte condiții prevăzute în contractele dintre clienți și prestatorii de servicii de plată.
Proiectul precizează că aplicarea obligației privind suma personalizată nu aduce atingere comisioanelor, operațiunilor de conversie valutară și limitelor contractuale care se aplică retragerilor de numerar.
Cu alte cuvinte, posibilitatea de a introduce o sumă personalizată nu ar însemna automat că orice client poate retrage orice valoare, indiferent de limitele contului, cardului sau ATM-ului.
În cât timp ar trebui modificate bancomatele
Forma proiectului prevede un termen de 120 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial pentru aplicarea modificărilor.
Așadar, termenul nu începe să curgă de la votul unei comisii și nici de la adoptarea proiectului de către una dintre Camere, ci după parcurgerea procedurii legislative și publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.
Propunerea prevede și sancțiuni pentru nerespectarea noilor obligații, prin raportare la regimul contravențional existent.
Ce urmăresc inițiatorii prin modificarea legislației
Expunerea de motive arată că inițiativa urmărește să ofere utilizatorilor un acces mai uniform la serviciile de retragere de numerar și să reducă situațiile în care aceștia sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie doar pentru că ATM-ul nu oferă o valoare intermediară.
Proiectul este justificat de inițiatori și prin necesitatea unui tratament egal pentru utilizatorii cardurilor emise de diferiți prestatori de servicii de plată.
Deocamdată, schimbarea este o propunere legislativă, nu o regulă în vigoare.Parcursul proiectului în Parlament va stabili dacă prevederile privind retragerea unei sume personalizate de la orice ATM vor deveni obligatorii.