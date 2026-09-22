Bancomatele ar putea permite retrageri de orice sumă. Ce schimbare pregătește Parlamentul pentru clienții tuturor băncilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 sept. 2026, 15:59

Românii ar putea avea dreptul să introducă direct suma pe care doresc să o retragă de la orice bancomat, inclusiv atunci când folosesc un ATM al unei alte bănci decât cea care le-a emis cardul. Propunerea legislativă aflată la Senat prevede ca operatorii ATM să ofere această opțiune tuturor utilizatorilor, indiferent de banca emitentă.

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