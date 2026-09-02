Ce poți să faci dacă ai introdus PIN-ul greșit de trei ori la bancomat? Ce se întâmplă cu cardul și când ai din nou acces

Introducerea repetată a unui PIN greșit poate duce la blocarea cardului sau a funcției de utilizare a PIN-ului, ca măsură de protecție împotriva fraudelor. Dacă ai uitat codul sau l-ai confundat cu PIN-ul altui card, este important să nu continui să încerci combinații la întâmplare și să urmezi procedura stabilită de banca emitentă.
O greșeală aparent banală la bancomat se poate transforma rapid într-o situație neplăcută. Atunci când ai mai multe carduri și coduri PIN diferite, este ușor să introduci o combinație greșită. După mai multe încercări nereușite, cardul poate deveni inutilizabil temporar sau poate necesita o procedură de deblocare.
Numărul exact de încercări permise și modul în care este gestionată situația nu sunt însă identice la toate băncile.
De ce se blochează cardul după mai multe încercări greșite
Limitarea încercărilor de introducere a PIN-ului este o măsură de securitate. Scopul ei este să împiedice accesul unei persoane care a intrat în posesia cardului să testeze în mod repetat diferite combinații până când nimerește codul corect.
Trei încercări reprezintă un prag folosit frecvent, însă regula poate varia în funcție de bancă, card și sistemul utilizat de bancomat.
Din acest motiv, dacă ai greșit PIN-ul o dată sau de două ori și nu mai ești sigur de cod, cea mai sigură variantă este să te oprești. O nouă încercare făcută la întâmplare poate declanșa o restricție suplimentară.
Cardul poate fi blocat, dar banii din cont rămân acolo
Blocarea cardului nu înseamnă că fondurile din cont au fost pierdute, confiscate sau șterse.
Cardul reprezintă un instrument prin care clientul poate accesa banii din cont. Contul bancar și cardul sunt două elemente distincte, astfel că o restricție aplicată cardului nu înseamnă automat și blocarea banilor.
În funcție de procedurile instituției bancare, după depășirea numărului permis de încercări poate fi blocată utilizarea PIN-ului sau a cardului. Pentru restabilirea accesului, banca poate solicita deblocarea din aplicație, contactarea serviciului de relații cu clienții sau parcurgerea unei alte proceduri de verificare.
În anumite situații, dacă problema nu poate fi rezolvată, poate fi necesară emiterea unui card nou.
Nu există regula universală a celor 24 de ore
O idee des întâlnită este că, după ce ai introdus PIN-ul greșit de trei ori, trebuie doar să aștepți 24 de ore pentru ca totul să revină automat la normal.
Nu este o regulă universal valabilă.
Modul de deblocare depinde de banca emitentă, de tipul cardului și de sistemele utilizate. În unele cazuri, problema poate fi rezolvată prin aplicația bancară, în timp ce în altele este necesară contactarea băncii.
Prin urmare, este important să verifici instrucțiunile oferite de instituția care ți-a emis cardul.
Poate bancomatul să îți rețină cardul?
Da, un ATM poate reține un card în anumite situații, însă nu trebuie presupus că trei introduceri greșite ale PIN-ului duc automat la reținerea cardului.
Comportamentul bancomatului poate depinde de configurația aparatului, de banca emitentă și de motivul pentru care tranzacția este refuzată sau cardul este restricționat.
Dacă ATM-ul a reținut cardul, este recomandat să verifici mesajul afișat pe ecran și să contactezi cât mai repede banca emitentă. Folosește doar numerele oficiale furnizate de bancă, disponibile pe site-ul instituției, în aplicația mobilă sau pe documentele cardului.
Dacă bancomatul aparține unei alte bănci, poate fi necesar să iei legătura și cu instituția care administrează aparatul.
Ce faci dacă ai uitat PIN-ul
Dacă nu mai ești sigur de codul PIN, cel mai important lucru este să nu începi să încerci combinații la întâmplare.
Verifică mai întâi aplicația mobilă a băncii. Unele instituții permit clienților autentificați să consulte PIN-ul sau să gestioneze anumite funcții ale cardului direct din aplicație.
Dacă această opțiune nu există, contactează banca printr-un canal oficial și solicită informații despre procedura aplicabilă.
Nu transmite niciodată PIN-ul unei persoane care te contactează telefonic și pretinde că este angajat al băncii. De asemenea, codurile de autentificare primite prin SMS sau alte date de securitate nu trebuie comunicate altor persoane.
Ce trebuie să faci dacă ai blocat deja cardul
Dacă ai depășit numărul de încercări permis și cardul nu mai poate fi folosit, urmează câțiva pași simpli:
oprește orice alte încercări de introducere a PIN-ului;
verifică în aplicația bancară dacă apare o restricție și dacă există o opțiune de deblocare;
contactează banca dacă problema nu poate fi rezolvată din aplicație;
dacă ATM-ul a reținut cardul, notează locația aparatului și ora aproximativă și anunță banca;
folosește exclusiv datele de contact oficiale ale instituției bancare.
Este important să faci diferența între blocarea provocată de introducerea repetată a PIN-ului greșit și blocarea voluntară a cardului în cazul pierderii sau furtului.
Dacă nu mai ai cardul asupra ta și nu știi unde se află, acesta trebuie blocat imediat prin aplicație sau prin contactarea băncii, indiferent dacă PIN-ul a fost sau nu introdus greșit.
Cel mai bun lucru: oprește-te după primele greșeli
Dacă ai introdus PIN-ul greșit de două ori și nu ești sigur că îți amintești corect codul, a treia încercare nu merită făcută la întâmplare.
Câteva minute petrecute pentru verificarea PIN-ului sau contactarea băncii pot evita blocarea cardului și eventualele proceduri suplimentare pentru recâștigarea accesului.