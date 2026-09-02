Ce poți să faci dacă ai introdus PIN-ul greșit de trei ori la bancomat? Ce se întâmplă cu cardul și când ai din nou acces

Publicat 2 sept. 2026, 18:26 Actualizat 2 sept. 2026, 18:27

Introducerea repetată a unui PIN greșit poate duce la blocarea cardului sau a funcției de utilizare a PIN-ului, ca măsură de protecție împotriva fraudelor. Dacă ai uitat codul sau l-ai confundat cu PIN-ul altui card, este important să nu continui să încerci combinații la întâmplare și să urmezi procedura stabilită de banca emitentă.

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