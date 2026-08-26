Ungaria își schimbă poziția față de Rusia: Budapesta condamnă invazia și susține integritatea teritorială a Ucrainei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 aug. 2026, 18:29

Guvernul Ungariei a condamnat oficial invazia Rusiei în Ucraina și a transmis că susține suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean în granițele recunoscute la nivel internațional. Poziția apare într-un document de orientare pentru politica externă a Budapestei, publicat marți seară, 25 august 2026.

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