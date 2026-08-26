Ungaria își schimbă poziția față de Rusia: Budapesta condamnă invazia și susține integritatea teritorială a Ucrainei

Guvernul Ungariei a condamnat oficial invazia Rusiei în Ucraina și a transmis că susține suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean în granițele recunoscute la nivel internațional. Poziția apare într-un document de orientare pentru politica externă a Budapestei, publicat marți seară, 25 august 2026.
Documentul, semnat de premierul Péter Magyar, stabilește liniile de acțiune ale Ungariei înaintea sesiunii Adunării Generale a ONU, care va avea loc luna viitoare la New York.
Autoritățile de la Budapesta arată că acțiunile Moscovei reprezintă un risc nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea Ungariei, a Europei și pentru stabilitatea internațională. Totodată, guvernul ungar susține că războiul expune comunitatea maghiară din regiunea ucraineană Transcarpatia unor pericole serioase.
„Ungaria condamnă agresiunea militară rusă și sprijină pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în interiorul granițelor sale recunoscute internațional”, se precizează în orientările publicate de executivul ungar.
Sprijin pentru autoapărarea Ucrainei
Budapesta recunoaște dreptul Ucrainei de a se apăra și pledează pentru negocieri care să conducă la o pace stabilă, însoțită de garanții de securitate pe termen lung.
Mesajul reprezintă o modificare importantă față de politica promovată anterior de Viktor Orbán, al cărui guvern a avut frecvent poziții rezervate în privința ajutorului european pentru Kiev și a măsurilor de presiune asupra Rusiei.
După venirea la putere în această primăvară, Péter Magyar a început o apropiere de instituțiile europene. Potrivit Politico, noul guvern a negociat deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fonduri europene și a renunțat la blocajele privind compensarea statelor UE pentru cheltuielile legate de livrările de armament către Ucraina.
Acordul Paks II, reanalizat
La începutul lunii, premierul ungar a anunțat și revizuirea proiectului nuclear Paks II, unul dintre cele mai importante acorduri economice încheiate în timpul administrației Orbán cu Rusia.
Acordul pentru extinderea centralei nucleare a fost semnat în 2014 cu Rosatom, compania nucleară de stat a Rusiei. Proiectul prevedea o finanțare rusească ce putea ajunge la 10 miliarde de euro.
Cu toate acestea, Budapesta nu și-a modificat complet abordarea privind parcursul european al Ucrainei. Cabinetul Magyar continuă să se opună accelerării aderării Kievului la Uniunea Europeană și încearcă să tempereze ritmul negocierilor dintre Bruxelles și autoritățile ucrainene.
Ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, a declarat că, după finalizarea eventualelor negocieri de aderare, Ungaria ar urma să organizeze un referendum privind acceptarea Ucrainei ca stat membru al Uniunii Europene.