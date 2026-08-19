Panică financiară în Rusia: Peste 24 de miliarde de euro retrase din bănci în doar câteva luni

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 19:31

Instabilitatea economică și teama de noi măsuri excepționale declanșează un val neîncredere în Rusia: tot mai mulți cetățeni își retrag în masă economiile din conturi. Punctul de plecare îl reprezintă temerile tot mai accentuate că Kremlinul ar putea bloca sau rechiziționa depozitele bancare pentru a-și susține cheltuielile militare.

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