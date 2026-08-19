Panică financiară în Rusia: Peste 24 de miliarde de euro retrase din bănci în doar câteva luni

Instabilitatea economică și teama de noi măsuri excepționale declanșează un val neîncredere în Rusia: tot mai mulți cetățeni își retrag în masă economiile din conturi. Punctul de plecare îl reprezintă temerile tot mai accentuate că Kremlinul ar putea bloca sau rechiziționa depozitele bancare pentru a-și susține cheltuielile militare.
Exodul capitalului din sistemul bancar rus capătă proporții istorice. Din primăvară și până la sfârșitul lunii iulie, retragerile lunare constante de aproximativ 300 de miliarde de ruble au urcat bilanțul total al economiilor scoase din bănci la peste 24,4 miliarde de euro.
Eroziunea încrederii are loc pe fundalul atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice, al încetinirii severe a economiei și al fricii că regimul de la Moscova ar putea naționaliza sau bloca depozitele populației pentru a-și acoperi cheltuielile de război.
Băncile majore pierd miliarde de euro de la o lună la alta
Datele statistice publicate de marile instituții financiare confirmă că majoritatea giganților bancari din Rusia se confruntă cu ieșiri masive de lichidități din partea persoanelor fizice:
Gazprombank: A înregistrat cea mai mare scădere, pierzând 3,04 miliarde de euro (299,5 miliarde de ruble) în patru luni, adică aproape 11% din totalul depozitelor.
Rosselkhozbank: A consemnat retrageri de 2,75 miliarde de euro, pierzând peste 15% din portofoliul de economii ale cetățenilor.
Sberbank: Cel mai mare furnizor de servicii financiare a pierdut în iunie și iulie peste 2,47 miliarde de euro în total.
Alfa-Bank, Sovcombank și VTB: Au suferit la rândul lor pierderi de miliarde de ruble.
Piața de cash în expansiune: Cererea de numerar a explodat, Banca Centrală raportând un plus de 6,53 miliarde de euro în circulație doar în luna iulie, tendință care a continuat accentuat și în august.
Exceptând T-Bank, care a reușit o creștere a depozitelor, companiile private urmează exact același trend, scoțând peste 9,4 miliarde de dolari din sistemul bancar rusesc în al doilea trimestru.
Precedentul confiscărilor și avertismentele economiștilor
Temerile deponenților sunt alimentate de acțiunile recente ale statului rusesc, care a trecut deja în proprietate publică active private de peste 44 de miliarde de euro sub pretextul executărilor judecătorești sau al „donațiilor” impuse oligarhilor. De asemenea, băncile sunt obligate direct de Guvern să crediteze masiv industria de armament.
În paralel, indicatorii oficiali arată o prăbușire a avansului economic: PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului, față de 1,2% în perioada similară a anului trecut. Tensiunea din sistem s-a reflectat și prin demiterea recentă a economistului-șef al corporației de stat VEB, Andrei Klepach, după ce acesta a avertizat public că Rusia nu poate câștiga un război de uzură economică și tehnologică împotriva Occidentului.