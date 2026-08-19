Șocant: membri ai echipei SWAT, grav răniți în timpul unei misiuni

Publicat 19 aug. 2026, 19:02 Sursă Realitatea PLUS

Scene șocante în SUA! Șapte membri ai unei echipe SWAT au fost grav răniți după ce terasa unei clădiri s-a prăbușit sub ei în timpul unei operațiuni cu grad ridicat de risc. Incidentul a avut loc în Missouri. Agenții au căzut direct în gol, fără să aibă timp să reacționeze. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

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