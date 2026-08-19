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Șocant: membri ai echipei SWAT, grav răniți în timpul unei misiuni

Membri SWAT

Membri SWAT

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 19:02
SursăRealitatea PLUS

Scene șocante în SUA! Șapte membri ai unei echipe SWAT au fost grav răniți după ce terasa unei clădiri s-a prăbușit sub ei în timpul unei operațiuni cu grad ridicat de risc. Incidentul a avut loc în Missouri. Agenții au căzut direct în gol, fără să aibă timp să reacționeze. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional.

Au fost grav răniți după ce două etaje au căzut în gol

Printre victime se numără și patru agenți federali.

Aceștia au suferit fracturi și alte răni grave.

Două persoane au fost reținute, iar jumătate din terasa clădirii cu două etaje s-a prăbușit, lăsând trei apartamente de la etaj fără acces la intrare.

Autoritățile au găsit cazare temporară pentru locatarii apartamentelor afectate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

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