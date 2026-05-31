Ministerul Apărării a finalizat ancheta: Concluzii alarmante despre drona prăbușită în blocul din Galați

Ministerul Apărării Naționale a transmis concluziile investigației tehnice făcute după incidentul produs în noaptea de 29 mai 2026, în municipiul Galați, unde o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe.

Potrivit comunicatului, specialiștii au stabilit că obiectul identificat este o dronă aeriană de tip UAS, model Geran-2, de fabricație rusească. Ancheta arată că pe fragmentele recuperate au fost găsite inscripții în limba rusă, inclusiv marcajul „ГЕРАНЬ 2”, parțial lizibil.

Ministerul Apărării precizează că drona era una cu întrebuințare unică, de tip kamikaze, și avea o încărcătură explozivă de aproximativ 30 de kilograme echivalent TNT, care a explodat la impact.

Componentele găsite la Galați, similare cu cele din incidentele anterioare

Conform investigației, fragmentele recuperate au structură din fibră de carbon și componente electronice care indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA. De asemenea, specialiștii au identificat un motor termic de tip boxer, cu patru pistoane, răcit cu aer, precum și elemente electronice de control al traiectoriei.

MApN a transmis că probele găsite la Galați sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate în alte incidente produse anterior în județele Galați și Tulcea, unde au fost folosite drone de tip Geran-2 atribuite Federației Ruse. Potrivit Ministerului Apărării, ținta a fost identificată pentru prima dată la ora 01:46, în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera României și la circa 10 kilometri est de localitatea Reni. Investigația tehnică a fost realizată cu participarea unei echipe specializate a Ministerului Apărării Naționale.