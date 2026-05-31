Accident cu patru mașini pe DN1, în Sibiu. Trei persoane au ajuns la spital

Traficul rutier a fost blocat complet duminică pe DN1, în zona Hula Bradului, după un accident în care au fost implicate patru autoturisme și zece persoane. Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, polițiștii rutieri au intervenit de urgență la locul accidentului.

„Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație produs pe DN1, în zona Hula Bradului. Traficul rutier este blocat complet”, a transmis Vlad Teodosiu Păducel, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

La fața locului au fost trimise mai multe echipaje ale ISU Sibiu, inclusiv două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere și una de primă intervenție. În urma evaluării medicale, s-a stabilit că în accident au fost implicate zece persoane.

Șapte dintre acestea au refuzat transportul la spital, iar alte trei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu. Este vorba despre un bărbat de 26 de ani cu traumatism cranian, o femeie de 25 de ani care a suferit un atac de panică și multiple contuzii și o femeie de 48 de ani cu multiple contuzii.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor cercetări făcute de polițiști, accidentul s-a produs pe DN1, la kilometrul 293, în zona Hula Bradului. Un bărbat de 58 de ani din județul Vâlcea, care circula spre municipiul Sibiu, ar fi pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu o mașină condusă din sens opus de un tânăr de 26 de ani din Sibiu.

În urma impactului, autoturismul condus de tânăr a fost proiectat într-o a treia mașină, care circula spre Brașov și era condusă de un bărbat de 64 de ani din județul Brașov. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.