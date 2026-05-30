Accident grav cu nouă răniți pe DN1 în județul Brașov. Un copil și o femeie, în stop cardio-respirator - VIDEO

Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă după-amiază, pe DN1, între localitățile Șercaia și Mândra. În accident au fost implicate trei autoturisme, iar nouă persoane au fost rănite, dintre care cinci adulți și patru copii.

Potrivit primelor informații, un copil a fost găsit inconștient, în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. De asemenea, și o femeie de aproximativ 40 de ani se află în stop cardio-respirator, medicii încercând să o salveze.

Ceilalți trei copii au suferit răni ușoare și primesc îngrijiri medicale la fața locului. În același timp, ceilalți patru adulți implicați în accident sunt evaluați de medici. Aceștia sunt conștienți și cooperanți, conform Brașovștiri.ro.

La intervenție au fost trimise mai multe echipaje de salvare, printre care autospeciale de descarcerare, echipaje SMURD și ambulanțe SAJ.

Intervenția este în desfășurare.