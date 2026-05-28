Aproape 800 de kilograme de pește capturat ilegal, descoperite într-un microbuz din Constanța
Pește braconat Constanța
Polițiștii de frontieră din cadrul Garda de Coastă au descoperit aproape 800 de kilograme de pește capturat ilegal, în urma unui control făcut asupra unui microbuz în județul Constanța. Acțiunea a avut loc în cadrul unei operațiuni pentru combaterea pescuitului ilegal desfășurate în zona Deltei Dunării.
Controlul a fost făcut de polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța, în apropierea localității Mihai Viteazu. În interiorul microbuzului, oamenii legii au găsit 765 de kilograme de pește din specia caras.
Avizul de însoțire prezentat de șofer s-a dovedit fals
Șoferul le-a prezentat polițiștilor un aviz de însoțire a mărfii pentru transportul peștelui. În urma verificărilor făcute de autorități, documentul s-a dovedit însă a fi fals.
Polițiștii de frontieră au ridicat întreaga cantitate de pește, care a fost predată ulterior unei societăți comerciale de profil, conform procedurilor legale.
Dosar pentru braconaj piscicol și fals
În acest caz au fost deschise cercetări pentru braconaj piscicol, fals și uz de fals. Anchetatorii urmează să stabilească exact proveniența peștelui și toate circumstanțele în care a fost organizat transportul ilegal.
Acțiunea face parte din controalele desfășurate de autorități pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat din zona Deltei Dunării.
