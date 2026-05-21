Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită pentru noi negocieri de pace în următoarele săptămâni”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru noi discuții de pace în următoarele săptămâni și speră ca Uniunea Europeană să fie implicată mai mult în procesul diplomatic.

Liderul de la Kiev a spus că Ucraina menține „contacte bune” cu Statele Unite, în special în ceea ce privește securitatea și negocierile legate de Rusia. Într-un discurs susținut miercuri seară, Volodimir Zelenski a afirmat că își dorește reluarea discuțiilor trilaterale la care să participe și partenerii europeni.

„Dacă reușim să revenim la o comunicare trilaterală semnificativă în aceste săptămâni și dacă reușim să-i implicăm pe europeni, acesta va fi rezultatul corect”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a transmis că Ucraina este pregătită să continue negocierile și a făcut apel și la partea rusă.

„Mă aștept ca și partenerii să fie pregătiți și ca rușii să nu se ascundă”, a adăugat acesta.

Discuțiile diplomatice au încetinit în ultimele luni

Primele discuții trilaterale dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia au avut loc pe 24 ianuarie, la Abu Dhabi, iar o nouă rundă de negocieri s-a desfășurat în februarie, tot în Emiratele Arabe Unite.

Ulterior au avut loc și întâlniri la Geneva, însă procesul diplomatic a încetinit în contextul tensiunilor dintre SUA și Iran și al disputelor legate de regiunea Donețk.

Kievul încearcă să readucă în prim-plan formatul european

În paralel, Ucraina încearcă să readucă în prim-plan formatul european de negocieri care implică Marea Britanie, Franța și Germania. Potrivit unor surse diplomatice, oficialii ucraineni nu mai consideră Statele Unite un mediator complet independent în relația cu Rusia. Conform acelorași informații, Volodimir Zelenski ar fi discutat recent cu președintele francez Emmanuel Macron despre relansarea formatului E3 și despre extinderea rolului european în viitoarele negocieri de pace.