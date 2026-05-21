Cutremur de 4,4 grade în zona Campi Flegrei, lângă Napoli

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 a avut loc joi dimineață în zona Campi Flegrei, situată la câțiva kilometri de orașul italian Napoli, potrivit Institutului Italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV). Seismul a fost resimțit puternic de locuitorii din regiune.

Cutremurul s-a produs la ora 05:50 (03:50 GMT), la o adâncime de aproximativ trei kilometri. Epicentrul a fost localizat în Golful Pozzuoli, în apropierea localității Pozzuoli, parte a zonei metropolitane Napoli. La doar câteva minute după seismul principal, autoritățile au înregistrat și o replică de intensitate mai redusă.

Regiunea Campi Flegrei este una dintre cele mai atent monitorizate zone vulcanice din Europa. Activitatea sa crescută din ultimii ani îi preocupă atât pe specialiști, cât și pe locuitorii din zonă. Fenomenul este cauzat de gazele provenite din magma aflată în subteran, care exercită presiune asupra scoarței terestre și provoacă fisuri în sol.

Campi Flegrei este cunoscută și pentru erupția masivă produsă în urmă cu aproximativ 40.000 de ani, considerată una dintre cele mai puternice din istoria Europei și care ar fi influențat clima la nivel global. Autoritățile italiene monitorizează atent evoluția activității seismice și vulcanice din regiune.