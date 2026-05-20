Un post de radio britanic a anunțat accidental moartea regelui Charles. Motivarea instituției

Un post de radio local din sud-estul Angliei și-a prezentat miercuri scuze regelui Charles al III-lea și ascultătorilor, după ce a anunțat din greșeală decesul suveranului britanic. Incidentul a fost cauzat de o defecțiune informatică.

Procedura de urgență, activată accidental

Directorul Radio Caroline, Peter Moore, a explicat pe Facebook că „Procedura «Monarch»”, un protocol pe care toate posturile de radio britanice îl pregătesc pentru momentul morții unui membru al familiei regale, a fost declanșată din greșeală marți după-amiază, din cauza „unei erori informatice survenite în studioul principal”. Emisiunea respectivă nu mai este disponibilă în replay pe site-ul postului, cu sediul în comitatul Essex.

Radio Caroline, înființat în 1964, a prezentat scuze pe post și pe rețelele de socializare atât regelui, cât și ascultătorilor, „pentru neplăcerea cauzată". Moore a ținut să sublinieze că postul „a avut plăcerea să difuzeze mesajul de Crăciun al Majestății Sale" și speră să continue această tradiție „timp de încă mulți ani".

Regele, în vizită în Irlanda de Nord

La momentul incidentului, marți după-amiază, Charles al III-lea se afla într-o vizită oficială în Irlanda de Nord. Regele, în vârstă de 77 de ani, urmează în continuare tratament pentru cancer, boală pe care a dezvăluit-o public în februarie 2024.