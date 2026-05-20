Dominic Fritz a fost amendat cu 100.000 de lei de Garda de Mediu. ”Să-mi ziceți dacă râdeți sau plângeți”

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat că Primăria a fost sancționată de Garda de Mediu cu o amendă de 100.000 de lei, după un control care a vizat amenajările realizate în mai multe zone verzi din oraș.

Edilul susține că sancțiunea este absurdă și spune că administrația locală va contesta procesul-verbal întocmit de inspectori.

Potrivit acestuia, problema reclamată de Garda de Mediu o reprezintă bolovanii montați pe marginea unor drumuri pentru a împiedica șoferii să mai parcheze pe spațiile verzi.

Garda de Mediu a sancționat Primăria pentru „amenajări peisagistice”

Controlul inspectorilor s-a încheiat cu un proces-verbal întocmit pe numele Primăriei Timișoara, iar administrația locală a primit o amendă consistentă pentru ceea ce oficial a fost încadrat drept afectare a spațiilor verzi.

Dominic Fritz spune că inspectorii au considerat că bolovanii amplasați pentru protejarea gazonului ar produce dezechilibre ecologice și ar afecta dezvoltarea vegetației.

„Bolovanii puși ca să nu mai parcheze mașini pe spațiul verde cauzează, cum zic ei, un «dezechilibru ecologic». Cică «se observă cum solul din jurul acestora este uscat, iar datorită greutății acestora, practic spațiul verde nu se mai dezvoltă». Deci, nu mașinile care au distrus spațiul verde erau problema, ci soluția de piatră naturală împotriva lor. Să-mi ziceți dacă râdeți sau plângeți pentru că eu nu mai știu.”

Primarul ironizează concluziile inspectorilor

Edilul Timișoarei a criticat dur raportul Gărzii de Mediu și a ironizat inclusiv observațiile privind stratul de mulci folosit în amenajările peisagistice.

Potrivit lui Fritz, inspectorii au considerat că inclusiv această soluție utilizată frecvent în peisagistica urbană europeană ar fi afectat spațiul verde.

„Despre stratul de mulci aplicat, o soluție naturală standard în peisagistica europeană, ne spun că «spațiul verde a fost afectat prin acoperirea cu un strat din resturi din lemn». Bineînțeles că vom contesta procesul verbal și amenda probabil de 100.000 lei. Ce nu putem contesta e absurditatea controlului”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

În reacția sa publică, primarul Timișoarei a mers mai departe și a acuzat Garda de Mediu că ignoră adevăratele probleme de poluare și că își concentrează atenția pe situații pe care le consideră lipsite de logică.

Garda de Mediu spune că Primăria fusese avertizată anterior

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au transmis că verificările au fost declanșate în urma unei reclamații privind distrugerea unor spații verzi din oraș.

Potrivit autorităților de mediu, Primăria Timișoara fusese notificată și în trecut cu privire la refacerea anumitor suprafețe verzi afectate.

Inspectorii susțin că măsurile dispuse în urma controalelor anterioare trebuiau respectate, iar verificările recente au avut rolul de a constata situația existentă în teren.