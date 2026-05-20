Premieră ruptă din filmele SF: au ieșit pui vii din ouă complet artificiale create la imprimantă 3D

O companie americană de biotehnologie cunoscută pentru planurile sale controversate de „readucere la viață” a unor specii dispărute susține că a făcut un nou pas spectaculos în domeniul ingineriei genetice și al reproducerii artificiale. Cercetătorii afirmă că au reușit să obțină pui vii folosind ouă complet artificiale realizate cu ajutorul imprimării 3D.

Anunțul a fost făcut de Colossal Biosciences, companie din Dallas care se prezintă drept „prima companie de de-extincție din lume”. Proiectul ar putea avea implicații uriașe atât pentru salvarea speciilor pe cale de dispariție, cât și pentru ambițiile de readucere la viață a unor animale dispărute de secole.

Ouăle artificiale arată ca niște pahare din plastic

Sistemul dezvoltat de companie seamănă la prima vedere cu un simplu recipient din plastic, însă în interior se află o structură complexă creată prin imprimare 3D.

Cea mai importantă componentă este o membrană specială din silicon care acoperă interiorul structurii și permite transferul natural al oxigenului, într-un mod asemănător cu cel al unui ou biologic obișnuit.

Potrivit companiei, această membrană reprezintă cheia succesului experimentului, deoarece embrionii se pot dezvolta în condiții apropiate de cele naturale, fără sisteme artificiale suplimentare de oxigenare.

Cum au fost obținuți puii din ouă artificiale

Pentru testarea sistemului, cercetătorii au transferat cu grijă conținutul unui ou biologic într-unul dintre recipientele artificiale create de companie.

Structura a fost proiectată astfel încât specialiștii să poată monitoriza dezvoltarea embrionului printr-o mică deschidere realizată în partea superioară.

Experimentele au dus la eclozarea unor pui vii, iar Colossal Biosciences susține că tehnologia este „complet scalabilă și biologic precisă”.

Compania afirmă că sistemul ar putea fi utilizat în viitor inclusiv pentru incubarea unor specii dispărute, dacă ADN-ul acestora va putea fi reconstruit suficient de fidel.

Ținta uriașă a companiei: readucerea la viață a păsării moa

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale companiei este readucerea la viață a păsării moa din Insula de Sud a Noii Zeelande, o specie gigantică dispărută în secolul al XIV-lea.

Pasărea Dinornis robustus putea ajunge la aproximativ trei metri înălțime și cântărea sute de kilograme, fiind una dintre cele mai impresionante păsări care au existat vreodată.

Cercetătorii au realizat deja o versiune uriașă a oului artificial, adaptată dimensiunilor estimate ale ouălor de moa, despre care se crede că puteau avea dimensiunea unei mingi de fotbal.

Specialiștii spun că drumul este încă foarte lung

Deși realizarea este considerată importantă, experții avertizează că readucerea unei specii dispărute este mult mai complicată decât simpla incubare a unui embrion.

Pentru recrearea păsării moa, cercetătorii trebuie mai întâi să extragă și să studieze ADN-ul din oase vechi, apoi să introducă mii de modificări genetice în genomul unei păsări existente.

Publicația MIT Technology Review notează că tehnologia oului artificial reprezintă doar una dintre numeroasele etape necesare pentru un asemenea proiect.

Alte experimente similare au existat și în trecut

Ideea incubării embrionilor aviari în sisteme artificiale nu este complet nouă. Oamenii de știință japonezi au reușit încă din 1998 să obțină pui de prepeliță din ouă artificiale.

Ulterior, au existat și alte experimente asemănătoare pe diferite specii de păsări, însă multe dintre aceste metode necesitau suplimentarea artificială a oxigenului.

Potrivit cercetătorilor, acest lucru provoca uneori defecte genetice sau ducea la eșecul eclozării.

Compania americană susține că noua membrană creată de ei permite oxigenului să pătrundă natural, reducând astfel riscurile observate în experimentele anterioare.

„Ar putea fi ceva extraordinar”

Anunțul a stârnit deja interes în lumea științifică, însă unii specialiști cer mai multe date înainte de a trage concluzii definitive despre impactul real al tehnologiei.

Paul Mozdziak, biolog specializat în celule stem la North Carolina State University din Raleigh, a comentat proiectul într-o declarație citată de presa internațională.

„Ar putea fi ceva cu adevărat important, ar putea fi extraordinar.”