Luis Lazarus, acuzații explozive de la Bruxelles: „Totul e pe bani, treziți-vă!”

Europarlamentarul Luis Lazarus a lansat o serie de declarații extrem de critice la adresa clasei politice din România, a modului în care funcționează guvernarea și a reacției instituțiilor europene în contextul actualei crize politice. Acesta a vorbit despre un sistem pe care îl consideră blocat, dar și despre costurile uriașe ale datoriei publice.

În intervenția sa, Lazarus a pus sub semnul întrebării eficiența Parlamentului și a Guvernului, susținând că situația politică este tratată superficial de cei aflați la putere.

„Parlamentul ăsta a demis guvernul sau nu?”

Europarlamentarul a criticat modul în care este gestionată criza politică, acuzând clasa politică de lipsă de responsabilitate și de formalism.

„Domne, Parlamentul ăsta a demis guvernul sau nu? Pe mine chiar asta mă interesează foarte tare. Că toată lumea politrucă, declară solemn că situația trebuie clarificată, după care fiecare pleacă grăbit la vreun botez, la vreo cumetrie, că așa e bine, că doar nu o să muncească prea mult, nici la guvern, nici în Parlamentul ăla. Mai ales că la guvern este cu prerogative limitate fiecare ministru.”

Lazarus a continuat cu atacuri directe la adresa conducerii executive, folosind un ton extrem de critic.

„Inclusiv primul ministru, anume Bolojan, care rămâne la comandă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ceva ciudat. Deci cine să rămână să conducă până la urmă? Tot Bolo și gașca lui, cascadorii râsului, groparii României, Ilie Sărăcie ăsta care a topit toată populația României, tot poporul, cu taxe, cu impozite, cu accize, cu de toate.”

Critici la adresa Comisiei Europene

Europarlamentarul a ridicat semne de întrebare și cu privire la poziția Comisiei Europene în raport cu situația din România, susținând că instituția europeană ar adopta o atitudine prea pasivă.

„Atunci, eu, de la Strasburg, brusc am o revelație. Măi, dar Comisia Europeană n-are nimic de spus de toată criza asta politică din România? Privește așa scena de la distanță, cu o detașare incredibilă, fără intervenții, fără avertismente, fără corecții. Ce-i cu liniștea asta diplomatică? Ceva nu e bine. Ăștia sunt mult prea relaxați, ca și cum totul ar fi exact în parametrii.”

„Ministerul Dobânzilor” și datoria uriașă a României

Lazarus a adus în discuție și nivelul ridicat al costurilor cu dobânzile la datoria publică, folosind expresia „Ministerul Dobânzilor” într-un sens metaforic pentru a descrie povara financiară a României.

„Stai să mă gândesc, am găsit explicația. Ministerul Dobânzilor. Ce? Nu știați că există un asemenea minister? Era o ironie. Nici nu există. Dar vă spun eu care e situația. Știți cam cum se pune problema? În fiecare lună plătim un miliard de euro la dobânzi. Un miliard de euro dobânzi pe lună. Cam cât să fie asta? Ar putea să fie vreo 3,5% din PIB.”

Europarlamentarul a susținut că aceste sume ar echivala cu bugetul educației, subliniind impactul economic al datoriei publice.

„Deci 3,5% din PIB înseamnă cam bugetul educației. Ia uite mă ce chestie. Ce descoperire epocală. Despre asta este vorba. Noi plătim educația la dobânzi.”

Critici la adresa clasei politice și a împrumuturilor publice

În continuarea declarațiilor sale, Lazarus a afirmat că actuala situație economică este rezultatul deciziilor politice din ultimii ani, acuzând conducerea statului de gestionare defectuoasă a finanțelor.

„Măi, atunci de ce ar fi Comisia supărată, oameni buni, când e specialista în dobânzi și în împrumuturi pe spatele țărilor pe care cică ea le păstorește și le diriguiește. Aiurea. Totul e pe bani, mă băieți. Treziți-vă. Nu uitați, un miliard pe lună plătim dobânzi din cauza acestor politruci care cică ei ne-au condus bine. Bravo, mă, ne-ați condus bine.”