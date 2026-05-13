Consilierul lui Bolojan: „PSD trebuia să rămână la masă!”

Sursă: Realitatea PLUS

Dacă cei care au produs dezastrul economic aveau soluții, trebuiau să rămână la masă. Sunt declarațiile făcute de consilierul onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe. El spune că această plecare a PSD ne va ține într-o criză prelungită și va prelungi dezastrul.

Consilierul lui Bolojan: „PSD putea cere orice și se realiza!”

„Dacă aveau niște măsuri care să ducă inflația mai jos, deși dânșii sunt campioni absolut și la inflație și la deficit, noi acum plătim ceea ce s-a cheltuit în anii trecuți.

Dar dacă, dacă oamenii care au produs acest dezastru economic aveau niște soluții, trebuiau să rămână la masă și să le implementeze, nu să plece.

Pentru că plecarea asta vedem cu toții că ne ține într-o criză prelungită și teoretic, dacă e un dezastru, ei ajută să-l prelungească.

Trebuiau să rămână acolo, trebuiau să spună, uite domnule, trebuie făcut asta, asta și asta, erau partenerul majoritar și nu cred că s-a întâmplat vreodată ca PSD să ceară ceva și să nu se întâmple.

Din contră, tot ceea ce a cerut PSD în acele discuții de defuncta deja alianță s-a întâmplat. Nu există niciun subiect pe care PSD să-l ceară și să nu fie adoptat și de Guvern și de Parlament.”, a declarat Vlad Gheorghe.