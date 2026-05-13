Ce afecțiuni pot anunța petele maronii de pe piele. Nu sunt mereu efectul expunerii la soare

Petele maronii apărute pe piele sunt foarte frecvente şi, în cele mai multe cazuri, reprezintă efecte normale ale expunerii la soare sau ale procesului de îmbătrânire. Cu toate acestea, specialiştii avertizează că uneori aceste modificări ale pielii pot semnala şi probleme medicale care necesită atenţie.

De regulă, petele apar din cauza unei producţii excesive de melanină, pigmentul responsabil pentru culoarea pielii. Excesul de melanină determină formarea unor zone mai închise la culoare, cunoscute sub numele de hiperpigmentare.

William Kwan, medic dermatolog în cadrul Golden State Dermatology, spune că petele maronii sunt întâlnite aproape zilnic în cabinetele dermatologice.

Potrivit specialistului, majoritatea oamenilor prezintă astfel de semne pe piele, fie sub formă de aluniţe, fie ca pete cauzate de expunerea îndelungată la soare, scrie Blic.

În acelaşi timp, Elizabeth Rubin atrage atenţia că este important să fie observate eventualele modificări ale petelor. Cele care îşi schimbă culoarea, forma sau dimensiunea ar trebui evaluate de un dermatolog.

Cele mai frecvente tipuri de pete maronii

Petele provocate de soare

Cea mai comună cauză a hiperpigmentării este expunerea repetată la radiaţiile UV. Dermatologii explică faptul că bronzatul şi expunerea prelungită la soare stimulează producţia excesivă de melanină în anumite zone ale pielii.

Aceste pete sunt plate şi pot avea nuanţe variate, de la maro deschis până la aproape negru. Ele apar frecvent pe faţă, mâini, umeri şi braţe.

Înaintarea în vârstă contribuie, de asemenea, la apariţia lor, deoarece pielea îşi pierde treptat capacitatea de regenerare şi distribuţia uniformă a pigmentului.

Aluniţele

Aluniţele sunt printre cele mai frecvente pete maronii. Acestea pot fi uşor reliefate şi pot apărea oriunde pe corp.

Deşi majoritatea sunt benigne, medicii recomandă monitorizarea lor atentă. O aluniţă care îşi schimbă aspectul trebuie verificată de un specialist.

Pistruii

Pistruii sunt pete mici, maronii, moştenite genetic, care devin mai evidente după expunerea la soare. Sunt mai des întâlniţi la persoanele cu piele deschisă şi apar în special pe faţă, umeri şi braţe.

Melasma

Schimbările hormonale pot provoca o formă particulară de hiperpigmentare numită melasmă.

Aceasta apare frecvent în timpul sarcinii, la menopauză sau în urma utilizării contraceptivelor hormonale. Petele sunt de obicei maronii şi apar pe obraji, frunte sau deasupra buzei superioare.

Petele rămase după inflamaţii sau leziuni

Hiperpigmentarea poate apărea şi după vindecarea unor probleme ale pielii, precum acneea, arsurile, zgârieturile sau eczemele. După inflamaţie, pielea poate rămâne cu pete închise la culoare pentru o perioadă mai lungă.

Medicamentele care pot influenţa pigmentarea pielii

Anumite tratamente medicamentoase pot creşte sensibilitatea pielii la soare şi pot favoriza apariţia petelor maronii.

Printre acestea se numără unele antiinflamatoare nesteroidiene, antibiotice sau medicamente utilizate în chimioterapie. Specialiştii spun că aceste tratamente pot accentua hiperpigmentarea sau pot contribui la apariţia unor noi modificări ale pielii.

Realitatea.NET | Un studiu recent sugerează că o singură administrare de terapie celulară ar putea controla infecția cu HIV