Cine sunt oamenii din jurul lui Ilie Bolojan. Dezvăluiri incendiare despre parcursul controversat al susținătorilor premierului -VIDEO

Ilie Bolojan s-a înconjurat de oameni care ridică probleme de integritate. Unul dintre aceste personaje este deputatul PNL Mircea Fechet, care apare în dosarul în care Costel Alexe e acuzat că a luat drept șpagă 22 de tone de tablă. Potrivit unei anchete a procurorilor DNA, șeful PNL Bacău ar fi semnat pentru tabla primită de președintele Consiliului Județean Iași.

Potrivit DNA, în 2020, când Mircea Fechet era secretar de stat în Ministerul Mediului, acesta ar fi semnat, în locul lui Costel Alexe, ordinul de ministru prin care combinatului siderurgic Liberty Galați i-au fost alocate peste 5,5 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. În schimbul acestor certificate, combinatul i-ar fi dat mită lui Costel Alexe, prin semnătura lui Mircea Fechet, 22 de tone de tablă.

Mai mult decât atât, potrivit anchetei, Mircea Fechet le-ar fi spus procurorilor tot ce știa despre mita primită de Costel Alexe, pentru a scăpa de consecințele penale ale semnăturii sale. Totuși, la nici 4 luni de la incident, Mircea Fechet îl lăuda pe șeful Consiliului Județean Iași și îl clasifica drept bunul său prieten.

Mircea Fechet s-a prezentat drept un susținător al fostului premier Nicolae Ciucă, pe care l-a sprijinit cu distribuiri și postări favorabile pe pagina sa de Facebook. De asemenea, recent, politicianul a fost unul dintre cei care au salutat decizia CNA de retragere a licenței Realitatea PLUS și a acuzat postul TV de manipulare, distorsionare a adevărului și propagandă. Mai mult, s-a arătat deranjat de comentariile primite de la Anca Alexandrescu pe pagina sa de socializare.

Mircea Fechet a ocupat o serie lungă de funcții publice și administrative, cele mai multe dintre ele în instituții controlate politic sau în diferite structuri ale statului român.

Mai întâi, a început ca specialist în fonduri europene la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, după care a devenit director executiv adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău.

Ulterior, a fost promovat în funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Din anul 2019 a intrat în Ministerul Mediului ca secretar de stat, poziție din care a avut influență asupra unor instituții cheie precum Administrația Fondului pentru Mediu, Garda Națională de Mediu și Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

În aceeași perioadă a fost desemnat reprezentant al României la Agenția Europeană de Mediu de la Copenhaga, iar în noiembrie 2020 a fost promovat ministru al Mediului.

Cum umblă Bolojan cu aceeași oameni ai sistemului

Un alt politician controversat este Florin Roman, deputat PNL de Alba și aliat al premierului Bolojan. În anul 2021, în timpul guvernului condus de Nicolae Ciucă, acesta a demisionat din funcția de ministru al Digitalizării la doar câteva săptămâni de la numire, din cauza unui scandal.

Florin Roman a fost acuzat că și-a trecut în CV faptul că a terminat studiile de licență la facultatea Babeș-Bolyai din Cluj, când, de fapt, a urmat cursurile unui colegiu din Alba Iulia. La acea vreme, deputatul PNL poza în victimă pe rețelele sociale. Acesta le-a transmis acuzatorilor săi că au învins și că au provocat demisia unui ministru nu din cauza unor fapte penale, ci din cauza unei neglijențe de redactare a CV-ului său.

Chiar rectorul universității Babeș-Bolyai, fostul ministru al educației Daniel David, a arătat că Florin Roman nu a urmat cursurile universității și nu este licențiat al Universității.

„Din datele noastre, din arhivă, domnul ministru a făcut studiile la Alba Iulia, la un colegiu în cadrul universității de acolo, și a venit la Universitatea Babeș-Bolyai pentru a susține examenul de absolvire pentru acel colegiu, în condițiile, probabil, aceasta este o ipoteză a mea, că universitatea nu era încă acreditată atunci să ofere acea diplomă de absolvire. Acesta era un învățământ de scurtă durată, un învățământ superior, dar de scurtă durată.

În paralel, exista la Universitatea Babeș-Bolyai un învățământ de lungă durată, care presupunea admitere. Puteam recunoaște, din cei patru ani, studiile făcute la Alba Iulia și, după aceea, se dădea o teză de licență, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Noi i-am spus și ministrului că trebuie corectat în CV”, a declarat Daniel David.

Nu este singurul scandal care a pornit de la CV-ul lui Florin Roman. În 2021, presa și opoziția susțineau că politicianul și-a trecut în CV o carte care nu putea fi găsită în biblioteci sau baze academice. În paralel, au apărut acuzații că lucrarea sa de master ar conține pagini copiate integral dintr-un suport de curs.

Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Florin Roman a spus că a primit o decizie de la comisia de etică, prin care se arată că nu sunt dovezi de plagiat. De asemenea, a admis că a urmat cursurile unui colegiu și că doar a finalizat cu diploma de absolvire la UBB Cluj-Napoca.

Controversele din jurul lui Florin Roman nu se opresc la CV-ul său. Opinia publică a dezbătut inclusiv faptul că liberalul era membru în consiliile de administrație a șase companii. Printre cele mai importante se numără Eon Distribuție, Cec Bank și Eximbank.

De asemenea, în anul 2024, Florin Roman a fost unul dintre protagoniștii unei altercații, care a avut loc chiar în Palatul Parlamentului. Camerele de supraveghere au surprins cum deputatul PNL este agresat de fostul său coleg Dan Vîlceanu. Potrivit lui Florin Roman, acesta a încercat să-l muște și l-a prins de gât.

Nu este singurul moment de acest fel din Palatul Parlamentului care îl implică pe Florin Roman. În octombrie 2020, deputatul PNL a făcut o gafă în plen, când s-a rugat ca virusul Covid-19 să facă cât mai multe victime.

”Și practic, cu ajutorul dumneavoastră și al bunului Dumnezeu, să avem cât mai multe victime”, a spus liberalul.

Florin Roman a fost protagonistul unor momente stânjenitoare și cu altă ocazie. În septembrie 2021, când USR și AUR depuneau împreună o moțiune de cenzură împotriva lui Florin Cîțu, Roman a confiscat microfonul și a fost nevoie să fie alungat cu forța.

Parcursul controversat al susținătorilor lui Bolojan

Deputatul Ionel Bogdan este o altă figură controversată din interiorul PNL. Recent, a ținut prima pagină a ziarelor după ce a înjurat în Parlament, în timpul dezbaterilor privind bugetul pe 2026.

În trecut, Ionel Bogdan a fost prezentat drept cel mai tânăr șef de Consiliu JUdețean din țară, pe vremea când deținea această funcție în Maramureș. În ciuda imaginii pe care și-a creat-o, politicianul a fost și acolo protagonistul unor momente controversate. La un moment dat, a adus utilaje care au săpat o singură groapă simbolică pe șantierul unui pasaj, după care lucrările s-au blocat.

De asemenea, a fost acuzat că pentru fosta sa firmă a ploua cu contracte după ce a ajuns șef de Consiliu Județean. În fața presei a susținut că nu mai avea nicio legătură cu compania și că nu a intervenit pentru încheierea contractelor din bani publici.

Ionel Bogdan deține funcția de președinte al filialei PNL Maramureș. Județul său este pe lista celor în care s-au făcut achiziții de microbuze electrice la prețuri uriașe. În fața presei, acesta a spus că inițial se ceruseră microbuze de 8+1 locuri, însă după aceea s-a constatat că peste 90% dintre localități aveau nevoie de autovehicule de două ori mai încăpătoare, cu 16+1 locuri. În același timp, Ionel Bogdan mergea la emisiuni să promoveze județul și afacerile locale.

”Turismul este pe bugetul oricărei familii. Practic, în Maramureș avem și hoteluri și pensiuni care au costuri mai ridicate, dar avem și foarte multe agropensiuni”, spunea acesta.

În ciuda cheltuielilor considerabile pe care le-a susținut la nivel local, Ionel Bogdan se numără printre cei care au sprijinit pachetele de austeritate ale guvernării Bolojan. Pe aceste teme, a fost acuzat de incoerență în comunicarea cu partenerii de coaliție. Mai mult, a lansat atacuri la adresa PSD în timp ce coaliția de guvernare încă era în picioare. Nu s-a ferit să îi atace și pe reprezentanții mișcării suveraniste.

”Finanțarea lui Călin Georgescu este o minciună ordinară. Cum să spui că ai făcut campanie cu 0 lei?”, afirma acesta.

Videoclipul în care Ionel Bogdan îl contestă pe Călin Georgescu a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a PNL, cu expunere la nivel național. Încercarea formațiunii de a-l promova pe deputatul de Maramureș prin atacuri la adresa suveraniștilor pălește însă în fața acțiunilor sale din trecut. În calitate de șef al PNL Maramureș, Ionel Bogdan a fost printre cei care susțineau candidatura la primăria Baia Mare a lui Cătălin Cherecheș, edilul care a fugit din țară și mai apoi a fost arestat pentru corupție. Bogdan lua în calcul susținerea sa încă din 2020, după prima încarcerare a lui Cherecheș.

Ionel Bogdan conduce deja de foarte mulți ani organizația județeană a partidului. Nași de cununie i-au fost Dan Mihalache, fost consilier al lui Klaus Iohannis, cât și Radu Negulescu, un personaj cu influență în cercul lui Iohannis, fost coordonator în campania online a acestuia, la care a lucrat și Ionel Bogdan.

Funcțiile ocupate de oamenii lui Bolojan

Lista susținătorilor lui Ilie Bolojan este completată de Daniel Fenechiu, un alt politician controversat din cadrul PNL. Acesta a fost surprins în trecut în timp ce adormea în direct la o emisiune TV, dar și în timp ce fuma în Palatul Parlamentului. Gafele acestuia pălesc însă în fața diferitelor controverse legate de numele său.

La fel ca Mircea Fechet, senatorul Fenechiu s-a numărat printre susținătorii lui Nicolae Ciucă. În acest context, nu s-a ferit să distribuie melodia pe care pușcăriașul Dani Mocanu a făcut-o despre general.

Pe măsură ce mergem mai adânc în trecutul lui Daniel Fenechiu, controversele se multiplică. În anul 2023, acesta a scandalizat opinia publică după ce a venit cu o propunere de lege pe care a spus că „a primit-o de la colegi.”

Propunerea viza posibilitatea secretizării declarațiilor de avere. Ulterior, după ce a izbucnit un adevărat scandal, Fenechiu a retras proiectul. Totuși, nu este singurul caz în care politicianul a primit proiecte de lege sau amendamente „la plic”.

La un moment dat, a venit cu o propunere prin care serviciilor urma să li se permită să asigure securitatea unui portal public din sistemul de justiție.

”Nu poate nimeni să intre în dosarul unui judecător, bă știi pentru că ăla a avut o discuție cu nu știu cine de o pedeapsă blândă. Nu, asta e o nebunie, da, spunea Fenechiu.

Cu o altă ocazie, Daniel Fenechiu a venit cu păreri directe despre sistemul de justiție. Într-o intervenție în direct la un post de televiziune, politicianul a susținut că nu orice inculpat care a primit o decizie definitivă de achitare este în realitatea nevinovat. Declarația a stârnit valuri de reacții din partea magistraților și avocaților. De cealaltă parte, Fenechiu și-a apărat afirmația și a spus că făcea trimitere la probele din dosare, dintre care multe ar fi fost obținute pe căi ilegale.

Daniel Fenechiu este de profesie avocat și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România. A intrat prima oară în Parlament pe listele PPDD. În 2015, a înființat Partidul Național Democrat, care mai apoi a fuzionat cu PNL.

Realitatea Plus a solicitat puncte de vedere din partea persoanelor menționate, însă, până la momentul publicării acestui material, acestea nu au oferit un răspuns.