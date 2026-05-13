Ambulanță înghițită de pavaj. Primarul dă vina pe șofer

Articol scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

O ambulanță a fost înghițită de pavaj într-o piață din Arad. Șoferul a încercat să scurteze drumul pentru a ajunge la un pacient care a leșinat, dar mașina a rămas blocată în pavajul unei fântâni arteziene.

Piața s-a scufundat sub ambulanță În urma incidentului, a fost chemată o altă ambulanță care a transportat pacientul la special. La fața locului a ajuns și primarul Călin Bibarț. În loc să explice de ce a cedat structura , edilul l-a criticat dur pe șoferul ambulanței. Asta deși zona nu era semnalizată pentru interzicerea accesului auto.

