Actual· 1 min citire
Ambulanță înghițită de pavaj. Primarul dă vina pe șofer
13 mai 2026, 23:14
Ambulanță în Arad
Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
O ambulanță a fost înghițită de pavaj într-o piață din Arad. Șoferul a încercat să scurteze drumul pentru a ajunge la un pacient care a leșinat, dar mașina a rămas blocată în pavajul unei fântâni arteziene.
Piața s-a scufundat sub ambulanță
În urma incidentului, a fost chemată o altă ambulanță care a transportat pacientul la special.
La fața locului a ajuns și primarul Călin Bibarț.
În loc să explice de ce a cedat structura, edilul l-a criticat dur pe șoferul ambulanței.
Asta deși zona nu era semnalizată pentru interzicerea accesului auto.
