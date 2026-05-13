Percheziții de amploare în Sibiu: zeci de persoane suspectate că au modificat contoarele de gaz pentru a plăti mai puțin

Sursă: Realitatea.net

Anchetă de amploare în Sibiu, unde polițiștii și procurorii au desfășurat 40 de percheziții într-un dosar ce vizează persoane suspectate că ar fi intervenit ilegal asupra contoarelor de gaze naturale pentru a reduce consumul înregistrat și implicit facturile.

Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 2,4 milioane de lei, iar în urma descinderilor, 37 de persoane au fost duse la audieri. Dintre acestea, nouă au fost reținute pentru 24 de ore.

Descinderi în mai multe localități din județul Sibiu

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, perchezițiile au avut loc în localitățile Mediaș, Slimnic, Bazna, Dumbrăveni, Alma, Dârlos și Moșna.

Ancheta este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Cum acționau suspecții

Conform anchetatorilor, în perioada aprilie 2024 - martie 2026, persoanele cercetate ar fi modificat sau blocat funcționarea contoarelor de gaze pentru ca acestea să indice un consum mai mic decât cel real.

Suspecții sunt cercetați pentru furt, furt cu consecințe deosebit de grave, complicitate la furt și intervenții ilegale asupra echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale.

„Persoanele cercetate ar fi intervenit fără drept asupra contoarelor de măsurare a consumului de gaze naturale, prin modificarea sau blocarea funcționalității acestora, cu scopul diminuării cantității de gaze înregistrate” , au precizat reprezentanții IPJ Sibiu.

Sume importante de bani și dispozitive ridicate de anchetatori

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat 37 de dispozitive utilizate pentru manipularea contoarelor, două medii de stocare, dar și importante sume de bani.

Anchetatorii au confiscat peste 305.000 de lei și aproape 50.000 de euro de la persoanele vizate în dosar.

Prejudiciul total estimat în acest caz se ridică la aproximativ 2.430.000 de lei.

După audieri, polițiștii au decis reținerea pentru 24 de ore a nouă persoane implicate în anchetă. Acestea au fost introduse în centrele de reținere și arest preventiv din Alba și Mureș.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de fraudare a consumului de gaze naturale.