Cazul Polizu: Parchetul a deschis dosar penal - SURSE

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul morții suspecte a bebelușului de la Maternitatea Polizu. Ancheta se află în fază preliminară, iar procurorii așteaptă rezultatul necropsiei efectuate la INML.

”La data de 15 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă au fost sesizați cu privire la decesul unui minor, survenit într-o unitate spitalicească din Sectorul 1 al Capitalei. În urma sesizării, au fost demarate cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care a survenit decesul. În cadrul anchetei, sunt efectuate toate demersurile procedurale necesare, inclusiv efectuarea unei necropsii și a altor verificări menite să întregească materialul probator, în vederea clarificării complete a circumstanțelor decesului. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind urmărită lămurirea situației sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.” a transmis DGPMB.

Cazul a fost semnalat inițial de avocatul Adrian Cuculis.

"Un nou caz șocant se desfășoară zilele acestea în Maternitatea Polizu . După dosarul abatorului de copii, unde protagonist a fost medicul Robe, trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat calificat, de data aceasta părinții unui copil îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebelușul să putrezească în timp ce era în viață. Prea multe informații nu sunt necesare, având în vedere pozele cu ultimele zile de viață ale copilului și față de care sunt acuzați medicii că nu ar fi făcut absolut nimic să îi salveze nu doar viața, ci să-i curme suferința. Pe rol există deja o cercetare penală cu privire la moartea suspectă a bebelușului, iar părinții au sesizat Colegiul Medicilor, comisia DSP și așteaptă rezultatul INML. De menționat este faptul că micuțul contractase infecție nosocomială din spital", a precizat avocatul într-un mesaj transmis luni presei.

Marți dimineață, Ministerul Sănătății a anunțat marți că Direcția de Sănătate Publică (DSP) București nu a descoperit nereguli privind condițiile igienico-sanitare la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului 'Alessandrescu - Rusescu' - Maternitatea Polizu în cadrul verificărilor efectuate după decesul în luna martie al unui nou-născut prematur, însă a constatat o neconformitate în documentația de screening la internare.