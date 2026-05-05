Hubert Thuma, reacție fermă după căderea Guvernului Bolojan: „O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor”

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a transmis marți un mesaj dur după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, avertizând că instabilitatea politică prelungește o incertitudine pe care România „nu și-o permite".

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile”, a declarat Thuma, adăugând că „o moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni”.

Oficialul liberal a subliniat că PNL continuă munca începută în domeniul reformei administrative, al disciplinei bugetare și al absorbției fondurilor europene, indiferent de rezultatul votului din Parlament.

Thuma a transmis un apel direct către cetățeni, punând accent pe respect și onestitate politică: „Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod. Respect înseamnă să punem țara înaintea calculelor de partid și exact asta am făcut, exact asta vom face.”

Liderul PNL a anunțat că partidul va acționa în deplină colaborare cu Președintele României, precizând că „Stabilitatea acestei țări nu se construiește din declarații, ci din lucrul împreună al instituțiilor care răspund în fața românilor”.

„Propun să nu transformăm un moment politic într-o criză de stat. Cei care au ales calea moțiunii și-au asumat o responsabilitate, noi ne-o asumăm pe a noastră: Să muncim mai departe, cu seriozitate, pentru o Românie care merge înainte”, a conchis Thuma.