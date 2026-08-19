Falsă razie antidrog în Timiș. Doi bărbați s-au dat drept polițiști și au furat 90.000 de lire sterline dintr-o autoutilitară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 19:57

Un caz neobișnuit de tâlhărie a avut loc în județul Timiș, unde doi bărbați ar fi pretins că sunt polițiști antidrog pentru a opri o autoutilitară în trafic. Sub pretextul efectuării unui control, suspecții ar fi furat 90.000 de lire sterline, după care au fugit. Anchetatorii au identificat ulterior și alte două persoane despre care susțin că ar fi avut legătură cu fapta.

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