Falsă razie antidrog în Timiș. Doi bărbați s-au dat drept polițiști și au furat 90.000 de lire sterline dintr-o autoutilitară

Un caz neobișnuit de tâlhărie a avut loc în județul Timiș, unde doi bărbați ar fi pretins că sunt polițiști antidrog pentru a opri o autoutilitară în trafic. Sub pretextul efectuării unui control, suspecții ar fi furat 90.000 de lire sterline, după care au fugit. Anchetatorii au identificat ulterior și alte două persoane despre care susțin că ar fi avut legătură cu fapta.
Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 17 august 2026, în localitatea Orțișoara. Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Sânandrei au fost sesizați prin numărul de urgență 112 după ce două persoane aflate într-o mașină ar fi oprit o autoutilitară în care se aflau alte două persoane.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi pretins că sunt lucrători ai unei structuri specializate în combaterea traficului de droguri și ar fi efectuat un control aparent al autovehiculului.
90.000 de lire sterline, furați în timpul „controlului”
În timpul operațiunii simulate, cei doi bărbați ar fi sustras din autoutilitară suma de 90.000 de lire sterline.
După ce ar fi luat banii, suspecții au părăsit rapid zona, iar victimele au alertat autoritățile.
Polițiștii au demarat imediat verificările pentru identificarea autoturismului folosit de presupusii falși agenți.
Mașina suspecților, găsită la Periam
Investigațiile au dus polițiștii în localitatea Periam, unde au identificat autoturismul despre care există suspiciunea că ar fi fost utilizat în timpul jafului.
În urma verificărilor efectuate asupra mașinii, anchetatorii au descoperit mai multe obiecte care ar fi putut fi folosite pentru a crea aparența unei intervenții oficiale.
Printre acestea se aflau bani, o insignă, o legitimație, o pereche de cătușe și o armă scurtă neletală supusă autorizării. În autoturism au mai fost găsite și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă.
Doi bărbați, arestați preventiv
Polițiștii au reușit să-i identifice pe cei doi presupusi falși polițiști. Este vorba despre doi bărbați de 47 și 45 de ani.
Ambii sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, iar bărbatul de 47 de ani este acuzat și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara a admis propunerea la data de 18 august 2026.
Astfel, cei doi au fost trimiși în arest preventiv pe durata stabilită de instanță.
Ancheta a dus la alte două persoane
Cercetările nu s-au oprit însă la cei doi bărbați. Anchetatorii au identificat alte două persoane despre care există suspiciunea că ar fi fost implicate în pregătirea sau desfășurarea jafului.
Una dintre acestea a fost reținută pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru instigare la tâlhărie calificată.
Persoana urma să fie prezentată procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu propunere privind luarea unei măsuri preventive.
În cazul celei de-a doua persoane identificate de anchetatori, cercetările continuă în stare de libertate, fără să fi fost dispusă până la acel moment o măsură preventivă.
Ancheta continuă în cazul jafului din Orțișoara
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru documentarea rolului pe care fiecare dintre persoanele vizate l-ar fi avut în acest caz.
Anchetatorii urmează să stabilească inclusiv traseul banilor și modul în care ar fi fost pregătită acțiunea în care suspecții ar fi folosit obiecte specifice pentru a simula calitatea de polițiști.
Până la pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.