De la spionaj cibernetic la trucuri pe DN1: Hackerul „Virus”, prins la Sinaia cu plăcuțe diplomatice rotative

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 16:12

Mihai Ionuț Păunescu, cunoscut în lumea infracțională sub porecla „Virus”, a revenit în atenția autorităților române într-un mod demn de un scenariu de film. Hackerul român de 42 de ani, condamnat în trecut în Statele Unite pentru facilitarea unora dintre cele mai grave atacuri cibernetice la nivel global, a fost interceptat și reținut de polițiști la intrarea în stațiunea Sinaia.

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