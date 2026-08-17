De la spionaj cibernetic la trucuri pe DN1: Hackerul „Virus”, prins la Sinaia cu plăcuțe diplomatice rotative

Mihai Ionuț Păunescu, cunoscut în lumea infracțională sub porecla „Virus”, a revenit în atenția autorităților române într-un mod demn de un scenariu de film. Hackerul român de 42 de ani, condamnat în trecut în Statele Unite pentru facilitarea unora dintre cele mai grave atacuri cibernetice la nivel global, a fost interceptat și reținut de polițiști la intrarea în stațiunea Sinaia.
Arestarea sa a fost posibilă datorită unui sistem avansat de citire a plăcuțelor de înmatriculare (LPR) montat pe o autospecială din Prahova, care a identificat mașina suspectă transmisă anterior în atenție de autoritățile dintr-un alt județ.
Plăcuțe rotative și acte false la controlul de pe DN1
Tragerea pe dreapta a vehiculului la kilometrul 119 al drumului național a scos la iveală detalii surprinzătoare despre pregătirile bărbatului. Oamenii legii au descoperit un mecanism rotativ acționat pentru schimbarea rapidă a numerelor de înmatriculare. Mașina purta atât plăcuțe valide emise în România, cât și un al doilea set fictiv care imita însemnele Corpului Diplomatic.
În momentul legitimării, Păunescu a încercat să își ascundă identitatea prezentând un act de identitate italian falsificat. Verificările amănunțite au confirmat rapid nu doar adevărata sa identitate, ci și faptul că acesta conducea având dreptul de a se afla la volan suspendat.
Unul dintre cei mai căutați hackeri de către FBI și NASA
Aparatul de securitate din Statele Unite l-a urmărit pe Mihai Ionuț Păunescu ani la rând. El a fost piesa centrală într-o rețea complexă de servicii de tip bulletproof hosting, furnizând infractorilor cibernetici infrastructură de servere și adrese IP greu de detectat de către agențiile de aplicare a legii.
Activitatea sa a permis distribuirea unor programe malware extrem de periculoase, printre care troienii Zeus, SpyEye, BlackEnergy și celebrul virus Gozi. Acesta din urmă a infectat peste un milion de calculatoare la nivel mondial, provocând pagube masive și compromițând inclusiv sisteme informatice aparținând agenției spațiale americane NASA. Pentru rolul său în această operațiune, Păunescu a fost condamnat de o instanță americană în anul 2023 la trei ani de închisoare.
Reținut pentru 24 de ore și prezentat Parchetului
În urma dovezilor strânse pe DN1, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru conducere cu permisul suspendat, punerea în circulație a unui autovehicul cu numere false și fals privind identitatea, cercetările fiind coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia pentru stabilirea măsurilor preventive ulterioare.