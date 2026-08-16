Șefii tribunalelor cer explicații despre întâlnirea Tănăsescu-Bolojan: „Independența justiției presupune și înlăturarea oricărei aparențe care generează îndoieli”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 17:27

Președinții tribunalelor din România cer clarificări publice privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, despre care informațiile apărute în spațiul public arată că ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului Mircea Abrudean. Judecătorii avertizează că lipsa de transparență poate afecta încrederea publică în justiția constituțională și susțin că trebuie explicate atât motivul întâlnirii, cât și scopul și temele discutate.

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