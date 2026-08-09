Femeie de 31 de ani din Arad, reținută după ce și-ar fi bătut și amenințat concubinul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 17:33

O femeie în vârstă de 31 de ani, din localitatea Ghioroc, Arad, a fost reținută pentru 24 de ore. Aceasta și-ar fi lovit concubinul cu un obiect contondent pe 6 august. Femeia l-ar fi amenințat și cu alte acte de violență. Polițiștii o cercetează pentru violență în familie și amenințare.

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