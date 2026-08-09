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Locale· 1 min citire

Bogățiile uriașe pe care România nu le valorifică. Mărturia unui inginer despre resursele din subsolul țării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 15:48
SursăRealitatea PLUS

România are în subteran resurse despre care se vorbește prea puțin. Uraniu, aur, argint, cupru, aluminiu și sare. Toate, bogății ale țării noastre. Un inginer spune cât de importante sunt aceste resurse și ce rezerve ascunse are România, conform Realitatea PLUS.

„Rezervele de uraniu ale țării sunt secrete. Însă se știe că România a avut și are rezerve de uraniu. Baza acestor rezerve, înainte de 1989, România a intenționat să construiască 3 centrale atomoelectrice. Munții ăștia pe care îi avem aici lângă noi sunt plini și de uraniu, nu se știe exact cât, că-s date secrete. Minereuri de aluminiu. Avem rezerve de bauxită de 97.000.000 de tone în 19 zăcăminte, din care 2,5 milioane de tone în zone exploatate deja în Munții Bihorului și peste 19 milioane de tone în sienitul nefelinic de la Ditrău, Harghita. Aurul și argintul în zona Roșia Poieni sunt metale însoțitoare ale cuprului. Deci acolo valoarea deosebită o are cuprul. Sunt evaluate că câteva sute”, spune inginerul Nicolae Nistor.

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