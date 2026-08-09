Bogățiile uriașe pe care România nu le valorifică. Mărturia unui inginer despre resursele din subsolul țării

Publicat 9 aug. 2026, 15:48 Sursă Realitatea PLUS

România are în subteran resurse despre care se vorbește prea puțin. Uraniu, aur, argint, cupru, aluminiu și sare. Toate, bogății ale țării noastre. Un inginer spune cât de importante sunt aceste resurse și ce rezerve ascunse are România, conform Realitatea PLUS.

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